BMO Capital Markets richtet die 26. Global Metals & Mining Jahreskonferenz aus

Branchenführer aus 32 Ländern und sechs Kontinenten werden zu einerder größten Konferenzen für Investoren im Metall- und Bergbausektorweltweit erwartet- Unternehmenspräsentationen sind per Webcast abrufbar- Forschungsanalysten stehen für Kommentare bereitBMO Capital Markets veranstaltet vom 26. Februar bis zum 1. März2017 in Hollywood, Florida, seine 26. Global Metals & MiningJahreskonferenz. Sie versammelt Branchenführer und institutionelleAnleger der internationalen Metall- und Bergbaubranche.BMO Capital Markets wird bei diesem Anlass mehr als tausendFachleute aus der Branche willkommen heißen, die rund fünfhundertUnternehmen aus 32 Ländern und sechs Kontinenten vertreten. Damit istdie Konferenz eines der wichtigsten Branchentreffen weltweit."Es ist uns eine Ehre, dass wir die Branche ein weiteres Mal beiunserer Global Metals & Mining Konferenz begrüßen dürfen - einalljährliches Event, mit dem wir unser Engagement in diesem Sektorüber alle Rohstoffzyklen hinweg feiern", erklärte Pat Cronin, GroupHead, BMO Capital Markets.Die Konferenz führt internationale Anleger und Führungskräftezusammen, die fortwährend die Zukunft der vielfältigen unddynamischen Bergbaubranche gestalten. Sie gilt als frühesStimmungsbarometer der Branche für das kommende Jahr und bietetPräsentationen von einigen der größten Bergbauunternehmen der Welt.BMO Capital Markets berät seit mehr als einem JahrhundertUnternehmen aus der Bergbauindustrie. Das Global Finance Magazinewählte BMO Capital Markets sieben Jahre in Folge zur bestenInvestmentbank für Metalle und Bergbau weltweit.Zu den Unternehmen, die auf der Konferenz vortragen werden,gehören unter anderem:- Agnico-Eagle Mines (AEM)- Agrium Inc. (AGU)- Alcoa (AA)- Anglo American (AAL)- Antofagasta (ANTO)- Barrick Gold (ABX)- BHP Billiton (BLT)- Cameco (CCO)- First Quantum Minerals (FM)- Franco-Nevada (FNV)- Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX)- Gemfields (GEM)- Glencore (GLEN)- Goldcorp (GG)- HudBay Minerals (HBM)- Ivanhoe (IVN)- Lundin Mining (LUN)- Mosaic (MOS)- Newmont Mining (NEM)- Nucor (NUE)- Petra Diamonds (PDL)- PotashCorp (POT)- Randgold Resources (RRS)- Rio Tinto (RIO)- Silver Wheaton (SLW)- Steel Dynamics (STLD)- Teck Resources (TECK)Die dreitägige Veranstaltung wird vom Metals & Mining EquityResearch Team (Forschungsteam für Metall- und Bergbau-Anteilskapital)von BMO Capital Markets ausgerichtet. Mit spezialisierten Analystenfür Metalle und Bergbau in Toronto, London und New York deckt BMOmehr als 135 börsennotierte Unternehmen ab und ist somit eine dergrößten Forschungsgruppen für Bergbau und Düngemittel weltweit."In den vergangenen zwölf Monaten hat die Metall- undBergbaubranche eine erstaunliche Wandlung und Größenanpassungvollzogen. Die diesjährige Konferenz wird ein völlig anderes Umfeldbieten als die vom Vorjahr", so David Gagliano, Co-Head im BereichMetall- und Bergbauforschung bei BMO Capital Markets."Die Herausforderungen, denen sich die Metall- und Bergbaubrancheheutzutage stellen muss, sind die Fragen, wie Unternehmen wachsen,sich von Mitbewerbern abheben und wie die Geschäftsleitung ihrefinanziellen Mittel einsetzt", sagte Andrew Kaip, Co-Head im BereichMetall- und Bergbauforschung bei BMO Capital Markets.Zu den Mitgliedern der BMO Metals & Mining Equity Research Groupgehören:- Andrew Breichmanas, Research Analyst, Precious Metals- David Gagliano, Research Analyst, US Metals & Mining- Joel Jackson, Research Analyst, Fertilizers & Chemicals- Andrew Kaip, Research Analyst, Precious Metals- Andrew Mikitchook, Research Analyst, Precious Metals, Minerals,Gold- Alexander Pearce, Research Analyst, Base Metals, Bulks & Uranium- Brian Quast, Research Analyst, Precious Metals- Edward Sterck, Research Analyst, Diversifieds, Uranium, Diamonds- Alex Terentiew, Research Analyst, Base MetalsJournalisten, die eine Abschrift des Programms, Zugang zu denWebcast-Präsentationen oder ein Telefoninterview anfordern möchten,wenden sich bitte an Pav Jordan oder Mallory Micetich bei BMO MediaRelations.Gegen Ende der Konferenz werden Mitglieder des Forschungsteamsbereitstehen, um die Konferenz und die Stimmung am Markt zuerläutern.Über BMO Capital MarketsBMO Capital Markets ist ein führenderFullservice-Finanzdienstleister mit Sitz in Nordamerika und rund2.400 Fachkräften an 30 Standorten rund um die Welt, darunter 16Niederlassungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet eine ganzenPalette von Anlage- und Corporate-Banking-Produkten für Unternehmen,Institutionen und Behörden. BMO Capital Markets ist Mitglied der BMOFinancial Group (NYSE, TSX: BMO), einem der größten diversifiziertenFinanzdienstleister in Nordamerika mit einem Gesamtvermögen von 513Milliarden US$ und mehr als 45.000 Mitarbeitern (Stand: 31. Oktober2016).