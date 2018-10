BMG und GEMA bauen internationale Zusammenarbeit im Bereich digitaler Musiklizenzierung aus

München (ots) - Die GEMA und BMG setzen ihre langjährigeKooperation zur Lizenzierung von digitalen Musikdiensten für weiteredrei Jahre fort. Mit dem neuen Vertrag erweitern die Partner denLizenzierungsbereich des Repertoires von BMG auf insgesamt 86 Länder,die gemeinsam 1,8 Milliarden potenzielle Musiknutzer beheimaten.Die Vereinbarung mit der GEMA regelt die Lizenzierung derVervielfältigungsrechte am angloamerikanischen Repertoire von BMG fürden Musikstreaming- und Downloadbereich. BMG lizenziert bereits seit2012 das angloamerikanische Repertoire für 38 Länder über dieGEMA-Tochtergesellschaft ARESA. Nun kommen weitere 48 Territorienhinzu, darunter Länder im mittleren Osten, Afrika sowie Russland unddie Türkei.Die Zusammenarbeit mit ARESA ermöglicht es BMG, die Zahlungen anseine Urheber zu optimieren und die Lizenzierung für Musiknutzer zuvereinfachen. Zu den Lizenznehmern von ARESA zählen Apple, Spotify,Amazon, Deezer, YouTube und Facebook.ARESA repräsentiert 1,6 Millionen Musikurheber, darunter BrunoMars, Roger Waters, Mick Jagger und Keith Richards, Quincy Jones,M.I.A., John Legend, Johnny Cash, Tears for Fears, The ChemicalBrothers, Aphex Twin, Willie Dixon, Steven Tyler, Hank Williams,Kings of Leon, Bring Me The Horizon und Bibi Bourelly.Unter den Hits, deren Vervielfältigungsrechte ARESA vertritt,sind:- 'Meant To Be', co-geschrieben und interpretiert von BMG-AutorBebe Rexha;- 'No Brainer', co-geschrieben von den BMG-AutorenNicholas Balding, Jason Boyd, DJ Khaled und David Park, interpretiertvon DJ Khaled (feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo);- 'Rockstar', co-geschrieben von BMG-Autor 21 Savage, interpretiertvon Post Malone feat. 21 Savage;- 'Girls Like You', co-geschrieben von BMG-Autor Jason Evigan,interpretiert von Maroon 5;- 'Girl Crush', co-geschrieben von BMG-Autor Hillary Lindsey,interpretiert von Little Big Town;- 'I'll Be There', co-geschrieben von Black Butter, BMG-Autoren JessGlynne und Camille Purcell, interpretiert von JessGlynne;- 'Shotgun', co-geschrieben von den BMG-Autoren Joel Pott und GeorgeEzra, interpretiert von George Ezra;- 'Solo', co-geschrieben von Camille Purcell, interpretiert von CleanBandit (feat. Demi Lovato);- 'Gold Rush', co-geschrieben von BMG-Autor Benjamin Gibbard,interpretiert von Death Cab For Cutie;- 'Promises', co-geschrieben von BMG-Autor Jessie Reyez,interpretiert von Calvin Harris & Sam Smith;- 'The Middle', co-geschrieben von den BMG-Autoren Jordan Johnson undMarcus Lomax, interpretiert von Zedd, Marian Morris & GreyHartwig Masuch, CEO von BMG: "Die Gewährleistung, dass Urheber imStreaming-Zeitalter die ihnen zustehenden Vergütungen erhalten, istein einfaches Konzept und dennoch ein unglaublich komplexer Ablauf.Wir freuen uns auf die Verlängerung unserer Geschäftsbeziehungen mitder GEMA über die ARESA, um weiterhin erstklassigen Service fürBMG-Urheber sicherzustellen. Der bisherige BMG-Deal erreichte bereits531 Millionen potentielle Musikfans über ARESA. Die Erweiterungunserer Geschäftsbeziehung hebt diese Zahl auf mehr als 1,8Milliarden an."Dr. Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der GEMA: "Seit sechsJahren ermöglicht die GEMA ge-meinsam mit BMG eine transparente undeffiziente Lizenzierung angloamerikanischer Musik in ganz Europa. Ichfreue mich, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen undsie deutlich auf Länder außerhalb Europas erweitern. Mit BMG habenwir einen starken Partner, um den Anforderungen digitalerMusiklizenzierung gerecht zu werden und zeitgemäßeLizenzierungsmodelle zu entwickeln."Dr. Kaspar Kunisch, Geschäftsführer ARESA: "Die digitaleMusiknutzung und die Diversifizierung der digitalen Musikdiensteschreiten rasant voran. Um Komponisten und Textdichter bestmöglich anden wirtschaftlichen Erlösen aus dem Streaming- und Downloadbereichbeteiligen zu können, bedarf es flexibler und innovativer Lösungen.Wir freuen uns, zusammen mit unserem Partner ICE, BMG bei diesem Zielunterstützen zu können."Ama Walton, General Counsel bei BMG: "Unsere Urheber profitierenvon der Lizenzierung digitaler Dienstleister durch die GEMA/ARESA imHinblick auf Geschwindigkeit, Effizienz und Transparenz. Sieerleichtert das Leben unserer Musiknutzer, indem sie einen'One-stop-shop' für mechanische Vervielfältigungsrechte unsererangloamerikanischen Urheber bietet."ICE, ein Gemeinschaftsunternehmen von GEMA, PRS und STIM,übernimmt die Verarbeitung der Nutzungsmeldungen und dieDokumentation der Werke in der gemeinsamen ICE-Datenbank - dieweltweit maßgebendste Werkedatenbank ihrer Art.Pressekontakt:GEMA - Nadine Remus - nremus@gema.de - +49 89 48003-583BMG - Anne Kiedaisch - anne.kiedaisch@bmg.com - +49 30 300 133 302Original-Content von: GEMA, übermittelt durch news aktuell