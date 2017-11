BME-Symposium 2017: Personalkonzepte im Spannungsverhältnis zwischen moderner Arbeitswelt und aktueller Rechtslage

Wiesbaden / Berlin (ots) -Allgeier Experts präsentiert Lösungsansätze für Compliance-Fragenim Rahmen des BME-SymposiumsEine erfolgreiche Bilanz zieht der Personal- undProjektdienstleister Allgeier Experts nach seiner erstmaligenTeilnahme am Symposium des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkaufund Logistik (BME) in Berlin. Auf Europas größtem Einkäuferkongressinformierte Allgeier Experts die Teilnehmer vom 08. bis zum 10.11.über sein Konzept für eine effektive Personalplanung- und Steuerung.Im Rahmen eines interaktiven Workshops diskutierten Silke Becker(Director Legal von Allgeier Experts) und Bernd Sauer (Vorstand derGoetzfried AG) gemeinsam mit Teilnehmern des Symposiums über dasSpannungsverhältnis zwischen moderner Arbeitswelt und aktuellerRechtslage.Als im BGB der Typusbegriff des Arbeitnehmers definiert wurde, waran moderne Arbeitsformen und agile Methoden wie Scrum noch nicht zudenken. Heute stehen Unternehmen insbesondere im IT-Umfeld vor derHerausforderung, sich von klassischen Arbeitsmodellen zu lösen, umwettbewerbsfähig und flexibel zu bleiben. Seitens des Gesetzgebersfehlen bislang jedoch klare Kriterien, die eine effektiveZusammenarbeit zwischen internen und externen Mitarbeitern inmodernen Projektteams regeln. Anhand von Beispielen aus der täglichenPraxis zeigten Silke Becker und Bernd Sauer, als Vorstand derGoetzfried AG verantwortlich für den Contracting-Bereich bei AllgeierExperts, wie sich vor diesem Hintergrund mögliche Lösungsansätze füreinen Compliance-konformen Einsatz von externen Projektmitarbeiterngestalten lassen.Partner für eine strategische PersonalplanungAls strategischer Partner des Einkaufs präsentierte AllgeierExperts im Rahmen der begleitenden Fachausstellung sein Konzept füreine effektive Personalplanung, -beschaffung und -steuerung in Zeitender digitalen Transformation. Das Unternehmen bietet seinen Kundenhierfür ein breites Leistungsspektrum in den Bereichen IT undEngineering, das kurzfristige Anfragen ebenso bedient wielangfristige Projekte. Je nach Anforderung, Projektlaufzeit undAufgabenstellung liefert die Division der Münchener Allgeier Gruppeihren Kunden einen Mix aus Freiberuflern und Experten auf Zeit - odersucht gezielt nach Führungskräften, etwa Abteilungsleitern und CIOs.Darüber hinaus verfügt Allgeier Experts über einen eigenenService-Bereich, der im Rahmen von Outsourcing und Outtasking dieVerantwortung für einzelne Aufgaben oder ganze Projekte übernimmt.Vorstand Markus Ley zieht positive Bilanz"Es waren drei tolle, aufregende und wegweisende Messetage inBerlin auf dem BME Symposium", blickt Allgeier Experts-VorstandMarkus Ley auf die Veranstaltung zurück. "Wir haben es geschafft, beiunserer erstmaligen Teilnahme an Deutschlands größtem Symposium fürEinkauf und Logistik die Marke Allgeier Experts den nahezu 2000Einkäuferinnen und Einkäufern erfolgreich zu präsentieren. Inpersönlichen Gesprächen konnten wir den Teilnehmern des Symposiumsunser Produktportfolio und unseren Serviceansatz näher bringen undhaben darauf und insbesondere auch zu unserem Workshop sehr vielpositives Feedback erhalten."Drei Messetage in 100 SekundenWeitere Impressionen und Statements rund um den Auftritt vonAllgeier Experts auf dem diesjährigen BME-Symposium Einkauf &Logistik, zusammengefasst in 100 Sekunden, liefert folgendes Video.Über Allgeier Experts SEAllgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservicesfür die digitale Zukunft. Die Division der MünchenerIT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE betrachtet die Personalbedarfeihrer Kunden gesamtheitlich und bietet den optimalen Mix ausFreiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einerHand. Seit 1987 hat Allgeier Experts über 12.000 Projekte in IT undEngineering erfolgreich abgeschlossen. Heute vertrauen mehr als 1.000Kunden und 100.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen desBranchenpioniers. Mit 258 Millionen Euro Umsatz in 2016 und 1.800Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäß LünendonkMarktsegmentstudie zu den Top-3-Personaldienstleistern fürTechnologieexperten in Deutschland.Pressekontakt:Allgeier Experts SEJoscha Seelmann-EggebertGustav-Stresemann-Ring 12-1665189 WiesbadenTel.: +49 611 4456-175E-Mail: joscha.seelmann@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell