BMEL bestätigt DRV-Ernteprognose: Sorge um den Mais wächst

Berlin (ots) - Die heute vom Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL) vorgestellten Zahlen zur diesjährigen Getreide-und Rapsernte bestätigen die Einschätzungen des DeutschenRaiffeisenverbandes (DRV). Die Prognosen von BMEL und DRV beim Rapsliegen mit 2,9 und 2,8 Millionen Tonnen auf gleicher Höhe. Bei derGetreideernte ist der Abstand mit 44,7 und 46,2 Millionen Tonnenetwas höher. Die Differenz ist überwiegend auf eine unterschiedlicheBewertung der Erntemenge beim Winterweizen zurückzuführen. Bei allenanderen Getreidearten liegen die Ernteprognosen vom DRV und BMEL aufeinem vergleichbaren Niveau.Sorgen bereitet den Raiffeisen-Genossenschaften die gegenwärtigeTrockenheit im Norden und Nordosten Deutschlands. Sollte sich dortdas heiße und trockene Wetter fortsetzen, könnten die Erträge beimKörner- und Silomais ähnlich schlecht wie im vergangenen Jahrausfallen. Auch ist dann damit zu rechnen, dass die Herbstaussaatbehindert wird. Das gilt insbesondere für den Winterraps.Die genossenschaftliche Getreidewirtschaft steht in diesem Jahrvor der Herausforderung, eine witterungsbedingt qualitativ heterogeneErnte erfolgreich zu vermarkten. Bei einer derzeit zu erwartendenstabilen Inlandsnachfrage kommt dem Export eine besondere Bedeutungzu. Hier spürt die deutsche Getreidewirtschaft wie in den Vorjahrenden starken Druck der Schwarzmeerregion auf den Markt. Hinzu kommt,dass Saudi-Arabien als wichtiges Zielland für deutschen Weizen seineQualitätsanforderungen abgesenkt hat und damit auch für Getreide ausanderen Staaten interessant wird. Auf der anderen Seite liegt dereuropäische Weizen aufgrund des derzeit schwachen Euros preislich aufdemselben Niveau wie Ware aus der Schwarzmeerregion. Die sich darausergebenden Chancen werden die Genossenschaften im Interesse ihrerMitglieder ergreifen.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.024 DRV-Mitgliedsunternehmen in derErzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen undtierischen Erzeugnissen mit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von63,6 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder unddamit Eigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-430E-Mail: presse@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell