BMBF-Projekt stellt Unternehmen Software für Gestensteuerung und Augmented Reality zur Verfügung

Dresden (ots) -- Nach 30 Monaten legt SYSPLACE Ergebnisse vor: Neue Softwarebringt Industrie 4.0 und die Interaktion von Mobilgerätenverschiedener Hersteller voran- BMBF fördert KMU-Projekt mit 800 000 Euro- Partner sind TU Dresden, HS Mannheim, 3m5. (Dresden), CASSoftware (Karlsruhe) und ameria (Heidelberg)Forscher sorgen mit SYSPLACE dafür, dass die Digitalisierung desHandels und der Industrie schneller vorankommt. Dazu entwickelten sieSoftware, die menschliche Gesten in Befehle für Maschinen umwandelt.Zudem entstanden Technologien, die Smartphones, Tablet-PC's undDatenbrillen von verschiedenen Herstellern grenzenlos miteinanderinteragieren lassen. Nach 30 Monaten liegen nun die Ergebnisse desProjekts vor.Das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung (BMBF)unterstützte SYSPLACE mit 800 000 Euro im Rahmen der Initiative"KMU-innovativ". Ziel war es, die Projektpartner 3m5., CAS Software,ameria, die Hochschule Mannheim und die TU Dresden bei derEntwicklung neuer Technologien zu unterstützen. "Wir haben nuntechnische Grundlagen für Anwendungen in den BereichenGestensteuerung und Augmented Reality, die von Industrie und Handelstark nachgefragt werden", sagte Alexander Lehn von 3m5. "Vor allembei der Steuerung und Wartung von Maschinen und im stationären Handelsehen wir großes Potenzial."Die beiden Praxis-Szenarien im Projekt orientierten sich am Bedarfam Markt. Im Szenario "Autokauf der Zukunft" erkennen Sensoren, dasssich ein Kunde einem Wagen oder einem virtuellen Schaufenster nähert.Eine Software verarbeitet seine Gesten, übernimmt Daten von dessenSmartphone oder speichert Konfigurationen darauf ab. Eine3D-Animation des gewünschten Neuwagens betrachtet der Kundeschließlich durch eine Datenbrille. Im Szenario "DigitalesShopfloor-Management" geht es um Gestensteuerung in einerProduktionshalle (Shopfloor). Ein Mensch tritt an eine Maschineheran, wird erkannt und kann mittels Handbewegungen Geräte bedienen.