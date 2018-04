Berlin/Essen (ots) - Das vom Bundesministerium für Bildung undForschung (BMBF) geförderte kostenfreie Forum "INOVATION INTERAKTIV!"hat zum Ziel, die Entwicklung innovativer Lösungen im Mittelstandbranchenübergreifend zu fördern. Dazu werden Unternehmen exklusivbetreut sowie gezielt mit relevanten Experten, Wissenschaftlern undUnternehmern vernetzt, um so ihre Ideen und Innovationen voran zubringen.Ab sofort können sich Unternehmen aus allen Branchen hierzu unter:https://innovation-interaktiv.de anmelden. Das Forum ist auf 100Teilnehmer begrenzt.Das Innovationsforum wendet sich an Unternehmer, Innovatoren undProduktentwickler von mittelständischen Unternehmen, die ihre Ideenund Innovationen gemeinsam mit Experten und Wissenschaftlernvoranbringen wollen.Höhepunkt ist die Innovationskonferenz am 5./6. Juli 2018 inEssen, bei der die Unternehmen die für sie individuell initiiertenNetzwerke vertiefen und ausbauen können.Im Rahmen des BMBF-Innovationsforums "Innovation Interaktiv!"erhalten die Unternehmen umfassende Unterstützung zu ihremInnovationsthema wie der Projektleiter des Innovationsforums Prof.Dr. Carsten Becker darstellt: "Nach der Anmeldung konkretisieren wirgemeinsam mit dem Unternehmer in Interviews und Gesprächen dasjeweilige Innovationsthema. Danach bringen wir den Unternehmer mitpassenden Experten, Wissenschaftlern und bei Bedarf auch mit anderenUnternehmern zusammen, um die innovationbezogenen Fragestellungengemeinsam in Webinaren und Telefonkonferenzen zu diskutieren. Diebeiden Konferenztage am 5./6. Juli 2018 in Essen bieten dann dieMöglichkeit zum persönlichen Kennenlernen, zur intensiverenVernetzung und zur Ausweitung von möglichen Kooperationen."Informationen finden Sie unter: https://innovation-interaktiv.dePressekontakt:MMD Me-Sch Media Direct GmbHYvonne MeviusPhone 0049 30 217 395 17y.mevius@mmd.deOriginal-Content von: COREEN GmbH, übermittelt durch news aktuell