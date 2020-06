BLUE Consult verstärkt sein Führungsteam mit ehemaligem IBM Executive Dirk Köhler

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Krefeld (ots) - Die BLUE Consult GmbH, ein IT-System- und Beratungshaus mit Hauptsitz in Krefeld ( http://www.blue-consult.de ), hat Dirk Köhler als Chief Operating Officer (COO) gewonnen. In dieser Funktion verantwortet er ab sofort das operative Geschäft, überwacht die Sales- und Marketingaktivitäten und koordiniert das Ecosystem von BLUE Consult. Vor seinem Wechsel war Dirk Köhler mehr als 25 Jahre lang bei IBM tätig.Zuletzt leitete er dort als Director of Commercial & CSP den Vertrieb für den Mittelstand und die Cloud Service Provider in der DACH-Region. In weiteren Stationen bei IBM war Dirk Köhler als Director of Storage Solutions für das Storage-Geschäft und als Director of STG Sales für den Vertrieb der Systems Hardware Group - beides im DACH-Raum - verantwortlich."Mit Dirk Köhler haben wir eine sehr erfahrene Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung im Markt gewonnen. Er ist in der IT-Branche bestens vernetzt, bringt eine ausgezeichnete Expertise und den notwendigen Pragmatismus mit. Dirk Köhlers wertvolles Know-how ergänzt unser Management-Board ideal. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ihm die Wachstumsagenda unseres Unternehmens erfolgreich fortzuschreiben", erklärt Dirk Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung von BLUE Consult."Trotz turbulenter Zeiten blicke ich voller Vorfreude und Optimismus auf meine neue Aufgabe", sagt Dirk Köhler. "BLUE Consult ist strategisch bestens aufgestellt, genießt einen exzellenten Ruf und verfügt über hervorragendes Know-how. Das sind optimale Voraussetzungen, um seine Stellung als führendes System- und Beratungshaus im deutschen Markt auszubauen und weiter zu wachsen. Hier federführend mitzuwirken und zu gestalten, ist eine hochspannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue."Pressekontakt:BLUE Consult GmbHDirk MüllerAdolf-Dembach-Straße 247829 Krefeld Deutschland Telefon: +49-(0)2151/6500-10E-Mail: dirk.mueller@blue-consult.deInternet: http://www.blue-consult.deMöller Horcher Public Relations GmbHCarolin FrickeLudwigstraße 7463067 Offenbach DeutschlandTel. +49 (0)69-809096-53E-Mail: carolin.fricke@moeller-horcher.deInternet: http://www.moeller-horcher.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145855/4638377OTS: BLUE Consult GmbHOriginal-Content von: BLUE Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell