BLUETTI führt die erweiterbaren Stromstationen AC200MAX und AC300 in Europa ein

München, Deutschland (ots/PRNewswire) -Noch leistungsfähigere Stationen, aber dennoch hochflexibel.Die bahnbrechende BLUETTI AC200-Stromstation wurde erstmals am 1. Juli 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Nachdem BLUETTI auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo atemberaubende 6,7 Mio. US-Dollar eingenommen und im vergangenen Jahr Zehntausende von Geräten verkauft hatte, arbeitete das Unternehmen weiter an der Verbesserung seiner Kraftwerke, indem es seinen Kunden zuhörte. Heute freuen sie sich, den Höhepunkt dieser Arbeit des letzten Jahres bekannt geben zu können.Der Mega-Release in EuropaEin halbes Jahr nach der Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bringt BLUETTI heute endlich seine neuen Kraftprotze auf den europäischen Markt: Die tragbaren Stationen AC200MAX (https://www.bluettipower.eu/products/ac200max), AC300 (https://www.bluettipower.eu/products/ac300-b300)und die erweiterbaren Batteriemodule B230 (https://www.bluettipower.eu/products/b230) & B300 (https://www.bluettipower.eu/products/b300).AC300: 3kW, 12,3kWh. RIESIGER Sprung nach vornDer AC300 folgt der klassischen Designsprache der AC-Serie von BLUETTI, verfügt aber NICHT über einen internen Akku. Bei einem Hochleistungsgerät wie dem AC300 reduziert dieses neue modulare Design nicht nur das Gewicht jedes einzelnen Geräts erheblich, sondern ermöglicht es dem Benutzer auch, beliebige oder alle Batterien auszutauschen, die mit dem AC300 kompatibel sind. Außerdem können wir sie, da sie modular aufgebaut sind, einzeln transportieren.Was den AC300 auszeichnet:- 100% modular und unterstützt bis zu vier B300-Batteriemodule mit insgesamt 12.288Wh.- Die Modularität bringt mehr Flexibilität. Insgesamt ist die Maschine zu groß, um sie zu transportieren, aber jedes einzelne Teil ist sehr gut tragbar.- LFP-Zellen mit 3500+ Lebenszyklen, bevor sie ihre 80%ige Kapazität erreichen (10 Jahre Lebensdauer bei einem Zyklus pro Tag)- Mit der Möglichkeit, 2400 W konkurrenzlose MPPT-Solarladeleistungzu erhalten, können Sie sich ganz der Solarenergie widmen!- Ein 3000W reiner Sinus-Wechselrichter zur Anpassung der AC-Ladeleistung (es wird nur ein Ladekabel benötigt)- Bis zu 5400 W Leistungsaufnahme bei gleichzeitiger Aufladung mit Solar- und Wechselstrom in einer Kombination von zwei oder mehr B300 Batteriemodulen.- Intelligente App.AC200MAX: Ein rundum aufgewerteter NachfolgerTrotz des identischen Aussehens wie die AC200P wurden viele Änderungen und Verbesserungen vorgenommen, die die AC200MAX (https://www.bluettipower.eu/products/ac200max?utm_source=prn&utm_medium=newsmedia&utm_campaign=de2022) zu einem attraktiven Solargenerator machen.AC200MAX ist das erste modulare Solarkraftwerk von BLUETTI. Ein zuverlässiges Ladegerät für netzunabhängiges Leben, Notfälle und Campingreisen.Das Gerät verfügt über schnellere Solar- und AC-Ladeoptionen. Das Solarladegerät verfügt über einen 900-W-Eingang (10-145 V), während das AC-Ladegerät über einen 500-W-Ladeeingang verfügt. Es kann auch über eine EV-Station, ein Solardach, Windturbinen, einen normalen Gasgenerator oder 12V/24V Blei-Säure-Batterien aufgeladen werden.AC200MAX unterstützt die Bluetooth-Verbindung und kann kabellos mit der neuen BLUETTI App gesteuert werden. Und es unterstützt bis zu zwei zusätzliche Akkupacks, entweder mit B230 oder B300. Mit zwei B300 kann der AC200MAX eine Kapazität von 8192Wh erreichen!VerfügbarkeitBLUETTI hat AC300 & B300 (https://www.bluettipower.eu/products/ac300-b300) und AC200MAX in seinen Amazon-Shop gestellt auf amazon.de und www.bluettipower.eu angeboten, wo auch mehrere Pakete mit zusätzlichen Akkus und Solarpanels erhältlich sind.Über BLUETTIVon Anfang an hat BLUETTI versucht, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für jeden und die Welt zu bieten.