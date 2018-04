BLS jagt SBB zwei Fernverkehrsverbindungen ab

Bern (awp/sda) - Die BLS knackt das Fernverkehrsmonopol der SBB. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) will ihr ab 2020 die Verbindungen Bern-Biel und Bern-Burgdorf-Olten zusprechen. Zudem muss die SBB einen grösseren Anteil ihres Gewinns abgeben.

Diese Eckwerte für die Fernverkehrskonzession ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 hat das BAV am Donnerstag bekannt gegeben. Die Vorschläge gehen nun bis am 23. Mai in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten