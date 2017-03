München (ots) - "Dein Algorithmus - meine Meinung! Algorithmen undihre Bedeutung für Meinungsbildung und Demokratie" lautet der Titelder neuen Broschüre der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien(BLM), die ab heute allen Mediennutzerinnen und -nutzern in Bayernkostenfrei zur Verfügung steht. Spätestens dieUS-Präsidentschaftswahl im November 2016 hat deutlich gemacht, dassdas Thema Algorithmen jeden etwas angeht. Seitdem hat sich dieDebatte über Meinungsbildung durch Algorithmen zugespitzt und derAufklärungsbedarf bei Bürgerinnen und Bürgern ist groß."Das Thema Algorithmen ist für uns alle relevant. Denn jedemMediennutzer können im Netz Inhalte begegnen, mit denen die eigeneMeinung gezielt beeinflusst werden soll", so Siegfried Schneider,Präsident der BLM. Mit der neuen Broschüre, die Prof. Dr. KatharinaZweig, Professorin für Informatik an der Technischen UniversitätKaiserslautern, für den Bereich Medienkompetenz und Jugendschutz derBLM erstellt hat, reagiert die BLM auf diesen Informationsbedarf. DiePublikation erscheint unter dem Schlagwort "Nutzerkompetenz" undstellt die Funktionsweise von Algorithmen sowie die wichtigstenHintergrundinformationen einfach, verständlich und kompakt dar. Esgeht u.a. um Suchmaschinen-Algorithmen, Algorithmen der künstlichenIntelligenz, Einfluss von Algorithmen auf die Meinungsbildung sowieSocial Bots und Chat Bots.Die Verbreitung des Informationsmaterials unterstützen neunweitere Landesmedienanstalten: Die Landesanstalt für KommunikationBaden-Württemberg (LFK), die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb),die Bremische Landesmedienanstalt (brema), die MedienanstaltHamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH), die Hessische Landesanstalt fürprivaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen), die Landesanstalt fürMedien Nordrhein-Westfalen (LfM), die Landeszentrale für Medien undKommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), die Landesmedienanstalt Saarland(LMS) und die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) beteiligen sich ander Publikation und stellen sie den Mediennutzerinnen und -nutzernauch in ihren Ländern zur Verfügung.Die Publikation "Dein Algorithmus - meine Meinung! Algorithmen undihre Bedeutung für Meinungsbildung und Demokratie" steht ab sofortunter http://ots.de/kx5S4 zum Download zur Verfügung und kannzusätzlich kostenfrei als Printversion bestellt werden.Kontakt:Dr. Wolfgang FliegerPressesprecherTel.: (089) 638 08-313wolfgang.flieger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale f?r neue Medien, übermittelt durch news aktuell