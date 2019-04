BLM-Präsident Siegfried Schneider und Medienminister Dr. Florian Herrmann starten DAB+-Regelbetrieb im Allgäu / Die Region Voralpenland folgt im Sommer

München (ots) - Premiere im Allgäu: Seit heute werden dort siebenprivate Digitalradio-Programme neu ausgestrahlt. Mit dem Start desDAB+-Regelbetriebs geht nun auch das Allgäu auf Sendung.BLM-Präsident Siegfried Schneider, Medienminister Dr. FlorianHerrmann und die Allgäuer Landtagsabgeordnete Angelika Schorerdrückten vor zahlreichen Gästen aus Politik und Medien in Kempten inden Räumen von Allgäu digital den Startknopf für die Übertragung derLokalprogramme RSA, AllgäuHIT, Galaxy Allgäu, rt.1 Südschwaben, Griaßdi Allgäu und Allgäuer Heimatmelodie. Dazu kommt das landesweiteProgramm Arabella Kult. Die Programme werden zunächst vom Grünten undeiner Sendeanlage in Memmingen verbreitet, bevor im Laufe des Jahresmit Markt Wald und Pfronten zwei weitere Sender hinzukommen. Ergänztwurde der Start von DAB+ im Allgäu durch eine symbolischeStabübergabe vom Allgäu ans Voralpenland, wo ab Sommer ebenfalls dielokalen UKW-Programme über DAB+ verbreitet werden. Damit wird Bayernab 2020 das erste Bundesland sein, in dem alle lokalen UKW-Programmeauch in DAB+ ausgestrahlt werden.BLM Präsident Schneider bedankte sich in seiner Begrüßung beiMedienminister Dr. Florian Herrmann für die Unterstützung der Senderbeim Upgrade auf die digitale Radiotechnik: "Seit 2017 gestalten wirBetrieb und Nutzung der DAB-Netze in Bayern neu. Die Landeszentralerollt ihr DAB+-Konzept aus und bringt damit die Digitalisierung desRadios in ganz Bayern auf den Weg. Mit kräftigen Zuschüssenermöglichen es Freistaat und BLM dabei lokalen und regionalenSendern, ihr Programm digital auszustrahlen. So sind im Allgäu zumStart bereits sieben Programme digital auf Sendung, in den kommendenMonaten wird weiter ausgebaut. Damit bleibt Radio auch in Zukunfthoch attraktiv für die Hörerinnen und Hörer und eine wichtige Säuledes Medienstandorts."Medienminister Dr. Florian Herrmann sagte: "Digitalradio ist dieZukunft des Radios. DAB+ bringt viele Vorteile: mehr Programm, mehrVielfalt, bessere Klangqualität und besserer Empfang gerade inbergigen Regionen wie dem Allgäu. Deshalb hat Bayern von Anfang anauf Digitalradio gesetzt. Bayern ist in Deutschland der Vorreiter beider Digitalisierung des Radios. 2020 werden wir in ganz Deutschlanddie ersten sein, die landesweit alle Programme auch über DAB+anbieten können - mit vielen Vorteilen für die Hörerinnen und Hörer.So wird Digitalradio zur Erfolgsgeschichte für alle Regionen und fürunser von regionaler Vielfalt geprägtes Mediensystem."Die Allgäuer Landtagsabgeordnete Angelika Schorer, die auchMitglied im BLM-Medienrat ist, hob besonders hervor, "dass die bisherdurch UKW bedingten Empfangslücken unserer Lokalsender nun dank DAB+der Vergangenheit angehören. In Punkto Empfangsqualität trägt diedigital terrestrische Verbreitung erheblich dazu bei, dass wir mitden landes- und bundesweiten Sendern gleichziehen können." DerGeschäftsführer von RSA Radio, Markus Niessner, sagte: "Wir freuenuns sehr auf die neuen Herausforderungen, die uns bei DAB+ erwarten.Gerade für uns im ländlichen Raum bietet sich viel Potenzial in Bezugauf die Empfangsqualität." Auch Thomas Häuslinger, Geschäftsführervon Radio AllgäuHIT sieht neue Möglichkeiten für sein Programm: "Fürunser Radioprogramm ist die Verbreitung über DAB+ ein echterQuantensprung, da wir bisher nur über Kabel und Internet zu empfangenwaren. Nach und nach werden wir deshalb unser Programm konsequentausbauen."Schon längere Erfahrung mit DAB+ hat Mischa Salzmann, u.a.Geschäftsführer von Radio Bamberg, dessen Programme bereits seit 2017digital verbreitet werden: "DAB+ ist das Beste, was dem Lokalfunk inOberfranken passieren konnte. Damit sind wir technisch auf Augenhöhemit den landesweiten Mitbewerbern, sei es Antenne Bayern oder denProgrammen des Bayerischen Rundfunks. Mit DAB+ gewinnen wir sowohlHörer als auch Hördauer hinzu."Auch Bernd Stawiarski, Geschäftsführer von Radio CharivariRosenheim, der symbolisch für das Voralpenland den Stab von MarkusNiessner entgegengenommen hatte, sieht die kommende DAB+-Verbreitungseines Programms positiv: "Die bisher durch UKW bedingtenEmpfangslücken unserer Lokalsender werden dank DAB+ geschlossen.Damit ist eine faire Konkurrenz mit den landes- und bundesweitenProgrammen möglich, auf die wir uns freuen."Eine Übersicht über alle in Bayern verbreiteten DAB+-Programmefinden Sie hier:https://www.blm.de/files/pdf2/dab_flyer_web_201904159.pdfPressekontakt:Kontakt:Dr. Wolfgang FliegerBereichsleiter Kommunikation und MedienwirtschaftTel.: (089) 638 08-310wolfgang.flieger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell