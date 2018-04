BLKB: Thomas Schneider wird neuer Bankratspräsident

Liestal (awp) - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erhält einen neuen Bankratspräsidenten. Der Baselbieter Regierungsrat wählte Thomas Schneider als Nachfolger von Elisabeth Schirmer-Mosset, die bekanntlich per Ende Juni zurücktritt. Schneider werde sein Amt am 1. August antreten, teilte die Bank am Dienstag mit. Im Juli werde Anton Lauber den Bankrat interimistisch präsidieren.

Der 54-jährige Schneider stösst von der Credit Suisse zur BLKB. Bei ... Mehr lesen…

