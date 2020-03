BLB NRW übergibt sanierte Tiefgarage an die Universität Bonn: Hochmoderne Ausstattung inklusive Ladepunkte für Elektroautos

Köln (ots) - Heute Mittag hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des LandesNordrhein-Westfalen (BLB NRW) die sanierte Tiefgarage der Universität Bonn amHofgarten an die Eigentümerin, die Rheinische Friedrich-Wilhelms-UniversitätBonn, übergeben. Die Tiefgarage verfügt über eine hochmoderne Ausstattung - mitneuer Videotechnik, neuen Beleuchtungs- und Schrankensystemen und Ladestationenfür Elektroautos. Insgesamt stehen den Besuchern dort ab Anfang April 448Stellplätze zur Verfügung, darunter vier Behindertenparkplätze. Den Betriebübernimmt die Bonner CityParkraum GmbH."Zusammen mit den Verantwortlichen der Universität Bonn sind wir froh, dass wirdie Sanierung wie geplant abgeschlossen haben. Wir übergeben der Universitätheute eine auf den aktuellsten Stand der Technik gebrachte Tiefgarage, dieselbstverständlich über einen barrierefreien Zugang verfügt. Wir gehen davonaus, dass die Wiedereröffnung für alle eine Entspannung bei der Parkplatzsuchebringen wird", so Heike Blohm-Schröder, Leitung der Niederlassung Köln des BLBNRW.Konkret hat der BLB NRW eine Vielzahl von Sanierungsarbeiten im Innern derTiefgarage vorgenommen. Für die Parkdecks wurden zur Erhöhung der Tragfähigkeitunter anderem rund 1.400 Kubikmeter neuer Beton eingebracht und ca. 160 Tonnenneuer Bewehrungsstahl verlegt. Von den rund 230 Stahlbetonstützen im1.Untergeschoss und 2.Untergeschoss wurden ca. 60 Prozent saniert. Des Weiterenwurden neue Stützelemente eingebaut, die die Last der Decken und Wände aufnehmenund auf andere Bauteile ableiten.19 Millionen Euro investiertBegonnen hatten die Sanierungsarbeiten Ende 2017. Die Kosten von rund 19Millionen Euro bewegen sich im prognostizierten Rahmen und wurden vom BLB NRWund der Universität Bonn aufgebracht. Der Kanzler der Universität Bonn, HolgerGottschalk, sagte: "Wir sind froh, dass unsere Tiefgarage nun endlich wieder denBeschäftigten der Universität, aber auch der Allgemeinheit zur Verfügung steht.Die Universität Bonn hat sich mit einem Anteil von rund drei Millionen Euro ander Herrichtung der Tiefgarage für eine öffentliche Nutzung und einebarrierefreie Erreichbarkeit beteiligt."Neuer Personenaufzug für barrierefreien ZugangUm die Tiefgargenstellplätze künftig barrierefrei erreichen zu können, hat derBLB NRW einen neuen Personenaufzug errichtet. Der Aufzug erschließt dieTiefgarage vom Regina-Pacis-Weg aus über einen unterirdischen Zugang. Dort sindauch die während der Bauarbeiten freigelegten Mauerreste aus dem 18. Jahrhundertzu sehen, die zu einer Festungsanlage der Stadt Bonn gehörten. Die Mauer verliefannähernd parallel zum Hauptgebäude der Universität Bonn.Den Betrieb der Garage wird die Bonner CityParkraum GmbH übernehmen. DerenGeschäftsführerin Tamara Riedesser sagt: "Ich freue mich sehr über dieWiedereröffnung mit öffentlicher Nutzung ab Anfang April. Wir bieten Bonn einehochmoderne Parkgarage mit neuester Parkierungstechnik und zehn E-Ladepunktender Stadtwerke Bonn. Diese befinden sich direkt auf der ersten Etage. KeinParkhaus in Bonn weist aktuell mehr öffentliche Ladesäulen aus." Riedesserergänzt: "Meine Freude über die Wiedereröffnung zählt doppelt, denn in diesemJahr feiert die BCP Geburtstag, wird werden 50 Jahre alt."Über den BLB NRW:Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des LandesNordrhein-Westfalen. Mit rund 4.300 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euroverwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bauund Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW beschäftigt rund 2.200Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen. Mehr Informationenunter www.blb.nrw.dePressekontakt:Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung KölnPresse und KommunikationFrank Buch / Nick WesterhelwegDomstr. 55-7350668 KölnTelefon: 0221/35660-282 / -299frank.buch@blb.nrw.de / nick.westerhelweg@blb.nrw.dewww.blb.nrw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63580/4536880OTS: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell