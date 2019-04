BLB NRW startet Probesanierung des Schlosses in Münster

Münster (ots) - Sanierung am Südflügel wird Erkenntnisse fürSanierung der übrigen Flügel liefern.In dieser Woche startet die Probesanierung des denkmalgeschütztenSchlosses in Münster. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)lässt zunächst am Südflügel die Fenster und die Fassade herrichten.Die Sanierung des gesamten Gebäudes - Sitz der WestfälischenWilhelms-Universität (WWU) Münster - wird folgen. Laut Planung sollder erste Bauabschnitt bis Anfang November 2019 fertiggestellt sein.Die Fenster- und Fassadensanierung ist dringend erforderlich. "Wirfreuen uns, dass wir nun mit der Sanierung starten können", so MarkusVieth, Technischer Leiter der Niederlassung Münster des BLB NRW."Gemeinsam mit einem Münsteraner Architekturbüro, der Universität alsNutzer des Gebäudes und der Denkmalpflege haben wir einSanierungskonzept erarbeitet, das wir nun zunächst am Südflügelerproben." Das Konzept wird auch die im Dachbereich des Schlossesnistenden Mauersegler berücksichtigen. Sie werden in der Brutzeitnicht gestört.Den Ablauf der Sanierung hat der BLB NRW den Beschäftigten derUniversität, die im Schloss arbeiten, bereits vorgestellt. Demnachwerden am Südflügel zunächst die Keller- und Sockelbereicheabgedichtet und neue Lichtschächte eingebaut. Anschließend wird dieFassade nach und nach eingerüstet, um die jeweiligen Fenster und eineFassadenabschnitt sanieren zu können.Die historischen Fensterflügel werden ausgebaut und in einerWerkstatt sorgfältig aufgearbeitet, d. h. von altem Lack befreit, beiBedarf repariert und mehrfach mit weiß pigmentiertem Leinölbestrichen. Die Fensterrahmen werden vor Ort im Schloss auf dieselbeArt und Weise restauriert. Für die Zeit der Restaurierung verlassendie vom Ausbau betroffenen Universitätsbeschäftigten (insgesamt rund30 Mitarbeiter) abschnittsweise ihre Büros und ziehen in einen nahegelegenen Bürocontainer. Nach rund 30 Tagen können die restauriertenFensterflügel in die alten Fensterrahmen eingehängt und die Büroswieder bezogen werden.An der äußeren Sandstein- und Klinkerfassade des Schlosses wird imZuge der Sanierung lose Bauzier entfernt. Großflächig abgeplatzteStellen werden ausgebessert. Mauerwerksfugen, Dach- undKupferanschlüsse sowie Geländer werden instandgesetzt und bei Bedarferneuert.Parallel zur Fenster- und Fassadensanierung werden auch im Innerndes Südflügels einige Bauarbeiten durchgeführt. So werdenbeispielsweise die Hörsäle S1 und S2 renoviert und erhalten eine neueBeleuchtung."So eine große Sanierung im laufenden Betrieb durchzuführen, istimmer eine Herausforderung für alle Beteiligten", stellt Vieth fest."Als Ausweichmöglichkeit während des Aus- und Einbaus der Fenstersowie bei besonders lärmintensiven Arbeiten stellen wir denBeschäftigten der WWU in unmittelbarer Schlossnähe acht Bürocontainerzur Verfügung. Für jeden Abschnitt haben wir eine Reserveeingerechnet, es wird also ausreichen Platz geben für alle, dieungestört arbeiten möchten. Und schließlich wollen wir - sofernerforderlich - auch nachsteuern: Die Erkenntnisse, die wir aus derSanierung des Südflügels gewinnen, werden wir bei der Planung derSanierung der übrigen Bereiche berücksichtigen."Über den BLB NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.200 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung undPlanung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf vontechnisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Barbara KneißlerPresse und KommunikationTel.: 0251/9370-548Barbara.Kneissler@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell