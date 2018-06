BLB NRW öffnet die Türen am Tag der Architektur

Nordrhein-Westfalen (ots) - Anlässlich des Tags der Architektur am23. Juni 2018 ermöglicht der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLBNRW) allen Bauinteressierten und Architekturfreunden Einblicke inseinen Alt- und Neubaubestand. Unter dem Motto "Architektur bleibt"bietet das Wochenende zahlreiche Gelegenheiten, architektonischinteressante Bauten kennenzulernen. Viele Gebäude stehen derÖffentlichkeit offen, die normalerweise nicht zugänglich sind. Soergeben sich Gelegenheiten für den sach- und fachinteressiertenBürger, mit Architekten und Bauherren in den Dialog zu treten. Mitüber 4.100 Gebäuden verwaltet der BLB NRW eines der größten undanspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas: ob Hochschulcampusoder Baudenkmal, ob Polizeipräsidium oder Gefängnis - das Spektrumist einzigartig. Für den BLB NRW bedeutet das auch eine besondereVerantwortung bei der Gestaltung des öffentlichen Raums.Am Samstag, den 23. Juni 2018, werden in vier Städten Gebäude desBLB NRW vorgestellt:- Aachen: Der Neubau des "Center for Biohybrid Medical Systems(CBMS)", erst im Mai 2018 auf dem Campus Melaten offizielleröffnet, kann von 10:00 bis 13:00 Uhr gemeinsam mit denArchitekten besichtigt werden.- Bochum: Im Neubau des "Gesundheitscampus NRW" findet von 13:00bis 15:00 Uhr eine Führung statt - Treffpunkt ist amGesundheitscampus 6-10.- Bonn: Auch in diesem Jahr haben die Besucher wieder dieMöglichkeit, die Aussichtsplattform Dreikönigen-Bastion - AlterZoll - in Bonn zu besichtigen. Die Führung erfolgt in Begleitungeines Fachingenieurs.- Münster: Führungen und Vorträge werden im MünsteranerPhilosophikum angeboten. Das denkmalgeschützte Gebäude hat derBLB NRW vor Kurzem saniert, modernisiert und um einenBibliotheksbau erweitert. Führungen durch das Haus finden um10:00 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr und 12:30 Uhr statt.Treffpunkt ist im Foyer (Domplatz 23). Um 11:00 Uhr und 12:30Uhr wird Univ.-Prof. Dr. Reinold Schmücker den Vortrag "VomLudgerianum zum Philosophikum" zur Geschichte des Gebäudeshalten. Veranstaltungsort ist hier die Studiobühne imErdgeschoss des Philosophikums, der Zugang erfolgt über dasFoyer.Die Führungen und Vorträge sind kostenfrei. Alle Interessiertensind herzlich eingeladen.Das Besuchsprogramm kann auch per App geplant werden. WeitereInformationen rund um den Tag der Architektur finden Sie unterwww.tag-der-architektur.de/.Pressekontakt:Tim IrionPresse und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWZentraleMercedesstraße 1240470 DüsseldorfTel.: +49 211 61700 214Mobil: +49 162 2911169tim.irion@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell