BLB NRW mit interessanten Themen auf der Expo Real 2019

Düsseldorf (ots) - Unter dem Motto "Zukunft bauen. Wandelgestalten." präsentiert sich der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW(BLB NRW) neben weiteren NRW-Partnern vom 7. bis 9. Oktober 2019 aufder Expo Real in München (Stand B1.321). Mit dabei sind interessanteTalk-Themen zur Digitalisierung, Nachhaltigkeit undHochschulentwicklung sowie aktuelle Verkaufsimmobilien undGrundstücksflächen aus dem Portfolio des BLB NRW.Der BLB NRW als landeseigener Immobiliendienstleister des LandesNordrhein-Westfalen arbeitet schon seit langem an diversen Projektenim Bereich der Digitalisierung, Nachhaltigkeit und wie man zeitgemäßeArchitektur im öffentlichen Raum umsetzen kann. Zukunft und Wandelsind dabei immer Kernelemente: Wie sieht die Hochschullandschaft vonmorgen aus und was bedeutet das für die bauliche Umsetzung? Wie plantund baut man mit nachhaltigen Baustoffen? Was muss man bei derdigitalen Planung mit BIM berücksichtigen? Über diese und weitereFragen diskutieren die Experten des BLB NRW auf der Expo Real mitVertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik amGemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen.Die Standpartner - neben dem BLB NRW die Architektenkammer NRW,NRW.URBAN, NRW.INVEST, die NRW.BANK sowie der Verband der Wohnungs-und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen - haben einabwechslungsreiches Standprogramm mit verschiedenen Talkrundenzusammengestellt. Die Talks mit Beteiligung des BLB NRW amGemeinschaftsstand des Landes im Einzelnen:Erster Messetag, 7. Oktober 2019:10:00 Uhr - Eröffnungstalk "Zukunft bauen. Wandel gestalten."Marcus Hermes, Geschäftsführer des BLB NRW, wird in einer kleinenTalkrunde gemeinsam mit Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat,Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen,Christoph Dammermann, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft,Innovation, Digitalisierung und Energie des LandesNordrhein-Westfalen und weiteren Standpartnern den Gemeinschaftsstanderöffnen.Zweiter Messetag, 8. Oktober 2019:13:00 Uhr - Diskussionsforum "Neues Leben für alte Baustoffe"Gabriele Willems, Geschäftsführerin des BLB NRW, diskutiert zurIntegration neuer Konzepte wie der Kreislaufwirtschaft undnachhaltigen Ausgestaltung der ressourcenintensivenImmobilienbranche. Beleuchtet werden dabei Handlungsmöglichkeiten ausSicht der öffentlichen Hand, aus Architektursicht und der Forschung.13:45 Uhr - Diskussionsforum "Planen und Bauen mit BIM"Die Digitalisierung erfasst mit Building Information Modeling(BIM) auch die Baubranche. Für den BLB NRW ist BIM vor allem einegroße Chance: als öffentlicher Bauherr mit hochkomplexen Projektenbesteht für den BLB NRW ein großes Interesse an einem reibungslosenund transparenten Zusammenspiel aller am Bau Beteiligter. Auf Basisvon ersten Erfahrungen und BIM-Pilotprojekten diskutiert BrigitteAretz-Krolle, Verantwortliche für die BIM-Einführung beim BLB NRW,u.a. mit Dr. Thomas Wilk, Leiter der Abteilung Bauen im Ministeriumfür Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des LandesNordrhein-Westfalen zu Chancen, Risiken und Vorgehensweisen bei derdigitalen Bauplanung.15:00 Uhr - Diskussionsforum "Hochschulen im Quartier:Vorzeigeprojekte aus Nordrhein-Westfalen"Anhand konkreter Beispiele aus Münster und Aachen diskutierenIsabella Oppenberg, Niederlassungsleiterin des BLB NRW Münster, sowieClaudia Klinkenberg, Abteilungsleiterin des BLB NRW Aachen, u.a. mitMatthias Schwarte, Kanzler der Universität Münster, Jochen König,Vorstandsmitglied der Architektenkammer NRW und Univ.-Prof.Dipl.-Ing. Kunibert Wachten aus Dortmund über Hochschulquartiere derZukunft, die Anforderungen an diese sowie die städtebaulichenLösungen und Herangehensweisen.Das Verkaufsteam des BLB NRW wird auf der Expo Real wiederinteressante Immobilien und Entwicklungsflächen aus den Regionen anRhein und Ruhr und weiteren Ecken des Landes Nordrhein-Westfalen amGemeinschaftsstand präsentieren. Dabei kann sich der Messebesucherüber aktuelle Verkaufsimmobilien und Grundstücksflächen aus demPortfolio des BLB NRW informieren.Die Expo Real findet vom 7. bis zum 9. Oktober 2019 in Münchenstatt und ist die größte Immobilienmesse Europas.Pressekontakt:Silke SchenckLeiterin Presse und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWMercedesstraße 1240470 DüsseldorfTel.: +49 (0)211 / 61 700-836Mobil: +49 (0)152 / 22 51 95 98Silke.Schenck@blb.nrw.dehttp://www.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell