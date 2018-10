BLB NRW auf der Expo Real / Mit dabei: spannende Themen und ungewöhnliche Verkaufsimmobilien

Düsseldorf / München (ots) - Auch in diesem Jahr ist der Bau- undLiegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) wieder auf der Expo Real inMünchen vertreten (Stand B1.321). Das Verkaufsteam stellt unteranderem mehrere Stadthäuser in Aachen und Bonn sowie interessanteEntwicklungsflächen für öffentlich geförderten Wohnraum vor.Highlight am Dienstag: der Expo-Talk zu den Themen BIM (BuildingInformation Modeling) und innovative Vergabemodelle.Der Expo-Talk am Dienstag, dem 9. Oktober 2018, um 12.30 Uhr stehtunter dem Motto "BIM - die Planungsmethode der Zukunft" und isthochkarätig besetzt. Zu den Teilnehmern gehören Herr Dr. Thomas Wilk,Leiter der Abteilung "Bauen" im Ministerium für Heimat, Kommunales,Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG), LutzGrimsel, Geschäftsbereichsleiter Bau- und Projektmanagement beim BLBNRW, und Martin Müller, Vorstandsmitglied der Architektenkammer NRWund Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer. In der halbstündigenVeranstaltung geht es darum, wie das Building Information Modelingdurch eine vollständige Digitalisierung und Vernetzung gerade großeTeile der Bauwirtschaft revolutioniert. Die öffentliche Hand,vertreten durch das MHKBG und den BLB NRW, sieht sich hier alsTreiber und will der Einführung von BIM den Weg bereiten. Spannendwird die Frage, ob und wie sich die Zusammenarbeit von Architekten,der Bauindustrie und Auftraggebern durch BIM verändert.Zu den vorgestellten Verkaufsobjekten des BLB NRW auf der Messegehören auch zwei eher exotische Gebäude, die gegensätzlicher nichtsein könnten. Dies ist zum einen eine alte Fabrikantenvilla mit einemwunderbaren Blick über die Stadt Aachen und 1.150 m2 Wohnfläche fürein einzigartiges Raum- und Lebensgefühl. Zum anderen steht auch dieehemalige Jugendarrestanstalt in Essen-Werden zum Verkauf, die sichin direkter Nähe zum Baldeneysee befindet, wo sie auf einen neuenEigentümer mit neuen Nutzungsideen wartet.Der BLB NRW ist auf dem Gemeinschaftsstand des LandesNordrhein-Westfalen präsent (Stand B1.321). Weitere Partner sind dieArchitektenkammer NRW, NRW.URBAN, NRW.INVEST, die NRW.BANK sowie derVerband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen.Die Expo Real findet vom 8. bis zum 10. Oktober 2018 in München stattund ist die größte Immobilienmesse Europas.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) Der BLB NRWist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des LandesNordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einer Mietflächevon etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen vonrund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten undanspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitungumfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau undModernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW versteht sichals Vorbild für ein zukunftsfähiges Immobilienmanagement. In derpartnerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit seinenKunden - Hochschulen, Finanzverwaltung, Polizei, Justiz undJustizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- und klimapolitischen Zieledes Landes um. Darüber hinaus plant und realisiert er die zivilen undmilitärischen Baumaßnahmen des Bundes in Nordrhein-Westfalen. Mitrund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Silke SchenckLeiterin Presse und KommunikationMercedesstraße 1240470 DüsseldorfTelefon: +49 211 61700-836Silke.Schenck@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell