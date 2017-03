BLB NRW-Neubauten IA und IB an der Ruhr-Universität liegen im Zeit- und Kostenplan

Bochum (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Dortmund errichtet wie geplant die Gebäude IA und IB bis Mitte 2018und hält die Baukosten ein."Nach jetzigem Projektstand läuft alles, wie wir es geplanthaben", bestätigt Gunnar Hertzfeldt, der Projektverantwortliche desBLB NRW Dortmund. "Wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt, werdenwir den neuen Gebäudekomplex IA-IB wie vereinbart Mitte 2018 an dieRuhr-Uni Bochum übergeben und die Baukosten einhalten. Dann wird derRUB eine Mietfläche von rund 43.000 Quadratmetern für ihre Forschungund Lehre zur Verfügung stehen - das entspricht etwa 300Einfamilienhäusern."Die Rohbauten des Gesamtkomplexes sind bereits komplettfertiggestellt und wurden im Januar 2017 bauaufsichtlich abgenommen.Gunnar Hertzfeldt erläutert das Gebäude IA, an dem zur Zeit dieFassade montiert wird. Sie besteht aus geschosshohenFassadenelementen, die zuvor im Werk produziert wurden und jetzt miteinem Kran am Rohbau angebracht werden. Die Fassadenarbeiten sindbereits bis ins 6. Obergeschoss fortgeschritten. Auch der Innenausbaustartet in den unteren Etagen des Gebäudes IA.Das Gebäude IB ist im Bauablauf schon etwas weiter als IA. DieIB-Fassade ist bis auf die Öffnung für den Baustellenaufzug bereitsvollständig geschlossen. Dort ist der Innenausbau in den unterenEtagen sogar in vollem Gang mit Estrich-, Trockenbau- undInnenputzarbeiten. In allen Etagen läuft auch die Montage derLeitungen für die Technische Gebäudeausrüstung.Die Fakultät für Geowissenschaften mit dem Institut Geologie,Mineralogie und Geophysik und dem Geografischen Institut sowie dieFakultäten für Mathematik und für Psychologie werden dann ab Mitte2018 in die neuen Gebäude einziehen.IA und IB im Rückblick: Zwei Urgebäude entstehen neuSeit der Grundsteinlegung im Mai 2016 errichtet der BLB NRWDortmund die Gebäude IA und IB neu. IA und IB sind die Urgebäude derRuhr-Universität: Sie waren 1965 die ersten fertigen Gebäude auf demCampus. Der BLB hat sie bis September 2015 im Rahmen derSchadstoffsanierung zurückgebaut. Nun werden IA und IB in gleicherForm und Höhe wieder aufgebaut - in enger Abstimmung mit derDenkmalbehörde der Bezirksregierung Arnsberg. Mit ihrerArchitektursprache werden sich IA und IB harmonisch in das Bild derbenachbarten Gebäude einfügen, die bereits modernisiert oder neugebaut sind.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW):Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4100 Gebäuden, einer Mietflächevon etwa 10,5 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen vonrund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten undanspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitungumfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau undModernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. 96 Prozent seiner Projekteschließt er kostensicher ab. Als Berater mit großer Expertiseermöglicht der BLB NRW dem Land eine effiziente Flächennutzung, trägtdamit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einen elementarenBeitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung DortmundJörg FallmeierTelefon: +49 231 99535-250E-Mail: Joerg.Fallmeier@blb.nrw.dewww.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell