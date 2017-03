BLB: Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalquote erfolgreich umgesetzt

Bremen (ots) - Im Rahmen ihrer Korrektur der Ergebnisprognose fürdas Geschäftsjahr 2016 hat die BLB angekündigt, gemeinsam mit derNORD/LB Maßnahmen zur Stabilisierung der Kapitalquoten vorzubereiten.Eine Kapitalerhöhung in Höhe von 400 Millionen Euro durch die NORD/LBist inzwischen erfolgreich umgesetzt. Ergänzend hat die BLB ihreEigenkapitalquote durch Fortführung ihrer in 2016 begonnenenVerbriefungsmaßnahmen gestärkt, die entsprechenden Verträge wurdenheute unterzeichnet.Mit Abschluss beider Kapitalmaßnahmen hat die BLB ihre Substanzgestärkt. Sie erwartet, dass sich ihre harte Kernkapitalquote zumEnde des ersten Quartals 2017 auf über acht Prozent beläuft.Über ihren Jahresabschluss 2016 und die künftige Positionierungder BLB innerhalb der NORD/LB-Gruppe informieren beide Häuser am 6.April 2017.Pressekontakt:Ina ElbinPressesprecherinTelefon: 0421 332-2540Mobil: 0172 9950766E-Mail: ina.elbin@bremerlandesbank.deOriginal-Content von: Bremer Landesbank, übermittelt durch news aktuell