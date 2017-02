Bremen/Oldenburg (ots) -Chefanalyst Hellmeyer erwartet spätestens im vierten Quartal 2017ernsthafte Debatten über Zinserhöhungen:- anstehende Wahlen in Europa ein Warnschuss fürs Establishment- Handelsaktivitäten mit Asien, Russland und Südamerika ausbauen- Aktien weiterhin ein attraktives AnlagesegmentDaumen hoch für Europa: "Die Eurozone wird 2017 viele positiveSchlagzeilen produzieren." Da ist sich Folker Hellmeyer, Chefanalystder Bremer Landesbank (BLB), sicher. Im Rahmen der Zinswette, einerin der Region bedeutenden Charity-Veranstaltung der BLB,prognostizierte der Kapitalmarktexperte für Europa in diesem Jahr einWachstum von 1,7 bis zwei Prozent - trotz der aktuellen Probleme undanstehender, teilweise brisanter Wahlen. "Die Wahlen in der Eurozone,in den Niederlanden, in Frankreich sowie voraussichtlich auch inItalien und in Deutschland werden dem europäischen EstablishmentWarnschüsse liefern, aber zu keinen irreparablen Unfällen führen", soder 56-Jährige. Sie würden aber unterstreichen, dass ein "Weiterso!"- Ansatz den Begriff "unverantwortlich" verdiene.Das gelte auch für die Handelsbeziehungen. Zwar seien die USAweiterhin der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Allerdingslasse die protektionistische Politik Trumps zunehmend anderePartnerschaften in den Fokus rücken. Zum Beispiel nehme China eineimmer stärkere Position ein. Hellmeyer: "Gerade mit unseremExportmodell in Deutschland, aber auch in Europa, muss ich dieWachstumsmärkte der Zukunft belegen. Der Blick muss nun vor allem inRichtung Asien, aber auch nach Russland und Südamerika gehen." DasBrexit-Votum sowie die Wahl Trumps eröffneten nun die Möglichkeit,dass sich Kontinentaleuropa von der lang andauernden Pubertät befreieund erwachsen werde.Als wichtigsten Treiber für die Weltwirtschaft ("Ich erwartemindestens einen Wachstumsclip in Höhe von 3,6 Prozent nach 3,1Prozent in 2016.") sieht Hellmeyer das Wachstum in den aufstrebendenLändern wie China, Indien, Brasilien und Russland. Vor allem Projektewie "One Belt - One Road" und die Seidenstraße böten enorme Chancen.Laut Hellmeyer kommen die aufstrebenden Länder zusammen mit derEurozone auf 75 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. ImGegensatz zu den USA sei das Wachstum der Eurozone solide, da es vonwiederkehrenden Einkommen getragen sei und nicht maßgeblich vonKredit.Auch an die Entwicklung der Aktienmärkte knüpft Hellmeyer konkreteErwartungen. Wurden diese 2016 von der expansiven Geldpolitik derEuropäischen Zentralbank (EZB) gestärkt, rechnet Hellmeyer nun damit,dass die EZB ihr Engagement in Kürze zurückfahren wird. 2017 werdedas Jahr der Vorbereitung der Zinswende in der Eurozone. "Ich denke,dass wir im dritten Quartal das Ende der Negativzinsen erreichen.Zudem werden wir spätestens im vierten Quartal ernsthafte Debattenüber Zinserhöhungen der EZB erleben." Die Rendite der zehnjährigenBundesanleihe werde bezüglich dieser Wendungen von aktuell 0,30 aufetwa ein Prozent anziehen.Klar, dass Hellmeyer bei der Zinswette auch den einen oder anderenAnlagetipp in petto hatte: Der Fachmann setzt auf Diversifikation.Aktien seien nach wie vor die attraktivste Anlageklasse. Sie solltenmit bis zu 50 Prozent den größten Teil des Portfolios ausmachen.Wobei er 60 Prozent in europäische Werte und 40 Prozent inaufstrebende Länder investieren würde. Wichtig sei außerdem dasAufstocken der Cash-Quote auf etwa 20 Prozent des frei verfügbarenEinkommens. So könnten Anleger "flexibel reagieren und eventuelleOpportunitäten wahrnehmen".Und der DAX? Er wird laut Hellmeyer 2017 den bisherigenhistorischen Höchststand von 12.400 Punkten übertreffen und damit aufRekordhöhe steigen. Die aktuelle Schwäche des Euros sei nichttrendfähig. Im Zuge der Wahlen in der ersten Hälfte des Jahres seienKursverluste bis maximal Parität nicht auszuschließen. "Richtung Ende2017 wird der Euro jedoch gegenüber dem US-Dollar deutlich zulegenund sich bei 1,175 einpendeln."Zinswette: Kunden der BLB spenden 45.900 Euro, BLB verdoppeltBetragDie Zinswette der BLB hat sich als eine der wichtigstenCharity-Veranstaltungen in der Nordwestregion etabliert. Gewettetwird nur am Rande. Zwar tippen die Kunden auf den 3-Monats-Euriborsowie auf den Kassakurs von Euro zu US-Dollar zum letzten Handelstagdes Jahres. In erster Linie sammelt die Bank aber Spenden fürausgewählte, gemeinnützige Institutionen und Projekte aus der Region.Die Spenden der diesjährigen Veranstaltungen in Bremen und Oldenburgkommen Projekten zugute, die sich in vielfältiger Weise um das Wohlvon Kindern und Jugendlichen kümmern. Unsere Spendenempfänger sind:Aktion Hilfe für Kinder Bremen e.V., Hermann Hildebrand Haus,Kinderhospizdienst Jona (Stiftung Friedehorst), Wildwasser Oldenburge.V., Flugkraft gGmbH Saterland (Fotoprojekt gegen Krebs) und derVerein Hilfe für krebskranke Kinder aus Vechta. Sie alle freuen sichüber die Gesamtsumme von 91.800 Euro, die sich die BLB und ihreKunden teilen. In Bremen kamen rd. 27.000 Euro, in Oldenburg über18.900 Euro zusammen; wie in den Jahren zuvor verdoppelt die BLB dieKundenspenden. 