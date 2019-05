BLACKPINK gastiert in Berlin - Girlgroup der Superlative wird von Kia gesponsert (FOTO)

Frankfurt (ots) -Am 24. Mai ist es soweit: BLACKPINK, der zurzeit hellste Stern amK-Pop-Himmel, kommt nach Berlin. Auf ihrer im Januar gestartetenersten Welt-Tournee, die von Kia als Titelsponsor unterstützt wird,gibt die Girlgroup rund 25 Konzerte in Asien, den USA, Europa undAustralien. Der Auftritt in der Berliner Max-Schmeling-Halle ist dereinzige in Deutschland. Und einige Besucher haben die Chance, dasmultinationale Star-Quartett mit den aus Südkorea, Neuseeland undThailand stammenden Sängerinnen Jennie, Jisoo, Rosé und Lisa nichtnur im Konzert zu erleben: Kia Motors Deutschland hat auf seinerFacebook-Seite jetzt ein Gewinnspiel gestartet, dessen Gewinner neben10x2 Konzertkarten auch die Gelegenheit erhalten, schon nachmittagsbeim Soundcheck der K-Pop-Stars dabei zu sein (Teilnahmebedingungenund weitere Details auf www.facebook.com/kiadeutschland).Die weltweite Fangemeinde von BLACKPINK ist seit dem Debüt 2016rasant gewachsen, und die Band bricht reihenweise Rekorde. So wurdeim Januar 2019 das Video zu dem Song "DDU-DU DDU-DU" zum meistgesehenen Musikvideo einer K-Pop-Band auf Youtube, wo es inzwischenrund 800 Millionen Mal aufgerufen wurde. Und mit ihrem Clip zu demneuen Song "KILL THIS LOVE" katapultierten sich die vier Multitalenteauf Youtube endgültig an die Weltspitze und stellen alle bisherigenMusikvideo-Startrekorde in den Schatten: Der am 5. Aprilveröffentlichte Clip knackte nach 33 Minuten die Grenze von einerMillion Likes, wurde in den ersten 24 Stunden 56,7 Millionen Malaufgerufen und erreichte nach nur 62 Stunden die Marke von 100Millionen Klicks.Für Kia ist die Partnerschaft mit BLACKPINK der Auftakt zurZusammenarbeit mit weiteren K-Pop-Superstars. Details dazu wird derkoreanische Automobilhersteller in den kommenden Monatenbekanntgeben. Auf einer jetzt eingerichteten Instagram-Seite(instagram.com/kia_onbeat) veröffentlicht Kia Neuigkeiten aus derkoreanischen Musikbranche, der schnellst wachsenden weltweit. Dortfinden sich auch Bilder und Videos von BLACKPINK mit aktuellenModellen der Marke wie dem B-Crossover Stonic, der Sportlimousine KiaStinger und der neuen Generation des kultigen Elektroautos e-Soul.Dieser Pressetext liegt auch als pdf-Datei bei. HochauflösendesBildmaterial sowie den Text im doc-Format finden Sie unterwww.press.kia.com/de.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der zehntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist dieMarke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentigeTochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hatihren Absatz seit 2010 um 80 Prozent gesteigert. 2018 erzielte Kia inDeutschland mit 65.797 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei 6,4 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia inEuropa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2018 rund 494.000Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).Pressekontakt:Kia Motors Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainTel.: +49 69 15 39 20 - 550E-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell