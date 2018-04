BKW wechselt bei der Pensionskasse auf das Beitragsprimat

Bern (awp) - Der Stiftungsrat der Pensionskasse des Energiekonzerns BKW hat den Wechsel vom Leistungsprimat in ein Beitragsprimat beschlossen. Der Wandel wird auf Anfang 2019 erfolgen. Das Ziel sei es, die finanzielle Stabilität der Pensionskasse langfristig zu stärken, teilt die BKW am Donnerstag mit. Ein Leistungsabbau sei im neuen Vorsorgeplan nicht vorgesehen. Per Ende 2017 weist die Pensionskasse der BKW einen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten