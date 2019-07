BKK-Vorständin fordert zügige Reform des Finanzausgleichs / Schere zwischen den Krankenkassenarten geht weiter auseinander

München (ots) - Aufgrund fortlaufender Fehlstellungen imFinanzausgleich der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) driftendie Vermögen der Krankenkassen wieder stärker auseinander: Währenddie Ortskrankenkassen (AOK) im ersten Quartal 2019 ein Plus von 3Euro je Versicherten verbuchten, waren es bei denBetriebskrankenkassen (BKK) minus 5 Euro. Diese Fehlverteilung imGKV-Finanzausgleich summiert sich zu milliardenschweren Überschüssenbei der AOK, die zulasten der BKK-Versichertengemeinschaft undAnderer geht. Mit dem Ziel, den Wettbewerb zwischen den Krankenkassenauf eine solide Basis zu stellen, hat der Bundesgesundheitsministerdas Faire-Kassenwahl-Gesetz (GKV-FKG) im März 2019 auf den Weggebracht; doch seitdem hängt der Entwurf.Sigrid König, Vorständin des BKK Landesverbandes Bayern,appelliert an den Bundesgesundheitsminister, die Reform desMorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) zügigumzusetzen.: "Die Rücklagen der Krankenkassen entwickeln sichaufgrund der jahrelangen Verwerfungen im Morbi-RSA höchstunterschiedlich - gerade deshalb steht ja die Überarbeitung auf derpolitischen Agenda. Es ist höchste Zeit, dass die Reform an Fahrtgewinnt, denn die Schere zwischen den Kassenarten driftet zunehmendauseinander."Der Deckungsbeitrag drückt die Zuweisungen aus demGesundheitsfonds abzüglich der tatsächlichen Ausgaben aus. Ererreichte im zurückliegenden Jahr bei der AOK einen Höchstwert von1,75 Milliarden Euro.Eine Reform, so König, ist dringend geboten. Denn selbst, wenn dasGKV-FKG zum 1. Januar 2020 umgesetzt wird, werden die Wirkungenfrühestens ab 2021 spürbar: "Fortlaufend bauen vorrangigOrtskrankenkassen mit dem Geld unserer Solidargemeinschaft Vermögenauf und ihre Marktmacht aus. Dass nahezu alle Krankenkassen jenseitsder grünen Linie die wesentlichen Stellschrauben des GKV-FKG undderen schnelle Umsetzung begrüßen, spricht für den Handlungsdruck."Zur Vorstellung des Referentenentwurfs hatte derBundesgesundheitsminister im März 2019 erklärt: "Der Finanzausgleichin seiner jetzigen Form übervorteilt einige wenige Krankenkassen.Ihre Monopolstellung in verschiedenen Regionen macht die Versorgungder Patienten aber nicht per se besser." Dass ein fairer undfunktionierender Wettbewerb kein Selbstzweck, sondern diegrundlegende Voraussetzung für eine bessere Versorgung ist, stelltauch die bayerische BKK-Chefin klar. König fordert, dass denwichtigen Reformvorhaben nun Taten folgen müssten: "Einebedarfsgerechte Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sichert auch dieregionale Versorgung. Marktmacht ist mitnichten ein Garant fürQualität! Die marktbeherrschende Stellung ist allein für denMarktherrscher lukrativ und geht zulasten der Versicherten."Das GKV-FKG enthält nach Ansicht der BKK viele wichtigeReformschritte: So soll der Finanzausgleich künftigmanipulationsresistenter werden, indem Richtlinien für die Kodierungvon Krankheiten festgeschrieben werden. Dafür sollen die Arztpraxenfür ihre Dokumentation und Abrechnung nur noch zertifiziertePraxissoftware einsetzen und vor der Einflussnahme durchKrankenkassenmitarbeiter geschützt werden. Dass dies dringend nötigist, bestätigte erst kürzlich wieder das Forschungsinstitut WIG², dasanhaltende Manipulationen im Morbi-RSA offenlegte.Fehlverteilung im unteren dreistelligen Millionenbereich könnenauch gemindert werden, wenn die Erwerbsminderungsrentner undProgrammkostenpauschale für Disease-Management-Programme aus demMorbi-RSA herausgenommen werden, denn diese haben sich systematischüberlebt. Mehr Solidarität für besonders ausgabenintensiveVersicherte im GKV-System verspricht zudem die Wiedereinführung einesRisikopools.König sieht in dem Gesetz darüber hinaus viele wichtige Impulse,die den Wettbewerb um die beste Versorgung stärken und die Chancebeinhalten, die marktbeherrschende Stellung und WettbewerbsvorteileEinzelner aufzubrechen. Außerdem sei es wichtig, bestehendenregionalen und strukturellen Unterschieden im Versorgungsangebot aufden Zahn zu fühlen. Um dies zu erreichen, sind jenseits des GKV-FKGstrukturelle Reformen notwendig, die auf Seiten derLeistungserbringer ansetzen müssen.Pressekontakt:Ansprechpartnerin:Manuela OsterlohPressesprecherinLeiterin Kommunikation und PräventionTel.: +49 89 74579-421| Mobil: 0151 1516 2172E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.deE-Mail: presse@bkk-lv-bayern.deOriginal-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell