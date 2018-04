BKK·VBU warnt Fußballfans / Nicht ohne Zecken-Impfung zur WM nach Russland

Berlin (ots) - Fußballfans, die nach Russland zur WM reisen,sollten sich schnellstens um eine Zeckenimpfung kümmern. Darauf weistJens Hermes, Impfexperte der Betriebskrankenkasse Verkehrsbauunion(BKK·VBU) hin: "Wer plant, sich in Russland die Spiele der deutschenNationalmannschaft anzusehen, sollte sich jetzt gegen FSME(Frühsommer-Meningoenzephalitis) impfen lassen".Reisemediziner weisen darauf hin, dass die Regionen zwischenMoskau und St. Petersburg sowie Regionen in Süd- und Ost-Sibirien zuden Hochrisikogebieten zählen. Auch Karelien mit seinenFeuchtbiotopen nördlich des Ladogagsees gilt als Hochrisikogebiet."Vor allem bei Outdoor-Aktivitäten vor und nach den Spielen heißt esaufpassen", so Hermes weiter.Für einen mehrjährigen Impfschutz sind drei Impfungen nötig. Dieersten beiden erfolgen im Abstand von ein bis drei Monaten, diedritte - je nach Impfstoff - nach fünf, neun oder zwölf Monaten.Auffrischungen sind in Abständen zwischen drei und fünf Jahren nötig.Pressekontakt:Sylvie RenzBKK·VBU Unternehmenskommunikation | PresseTel.: (0 30) 7 26 12-13 16E-Mail: sylvie.renz@bkk-vbu.dewww.meine-krankenkasse.deOriginal-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell