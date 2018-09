BKK VBU fordert: Impfung gegen Meningokokken B sollte Regelimpfung werden

Berlin (ots) - Seit sechs Jahren wird mit dem Welt-Sepsis-Tag aufeine der häufigsten Todesursachen in Deutschland aufmerksam gemacht:Blutvergiftung. Aus diesem Anlass fordert die BetriebskrankenkasseVerkehrsbau Union (BKK VBU), die Impfung gegen Meningokokken B zurStandardimpfung zu erklären. "Wir sollten alle Möglichkeiten derPrävention nutzen", sagt Jens Hermes, Impfexperte der BKK VBU. DieBKK VBU übernimmt die Kosten der Impfung, auch wenn die StändigeImpfkommission sie noch nicht zur Regelimpfung erklärt hat.Eine Blutvergiftung entsteht nicht immer nur durch eine Wunde, diesichtbar ist. Auch Infektionen wie z.B. eine Hirnhautentzündungkönnen die Erkrankung auslösen. Hirnhautentzündungen sindheimtückisch: Sie beginnen wie ein normaler grippaler Infekt mitGliederschmerzen, Abgeschlagenheit und Fieber. Dann aber geht esrasant. Die von Meningokokken-Bakterien ausgelöste Krankheit kannzwei bis vier Tage nach der Ansteckung innerhalb weniger Stunden zueiner lebensgefährlichen Entzündung der Hirnhäute (Meningitis) odereben einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, führen. Da die erstenAnzeichen so unspezifisch sind, ist es auch für Ärzte schwer, früheine Diagnose zu stellen. Übertragen werden die Bakterien durchTröpfchen, das heißt beim Sprechen, Husten, Händeschütteln. Kinderunter fünf Jahren und Jugendliche sind besonders gefährdet. In diesemJahr endeten zwei Infektionen mit Meningokokken B bei Kita-Kindern inDeutschland sogar tödlich.Seit 2013 gibt es in Deutschland einen Impfstoff gegenMeningokokken B. Die Ständige Impfkommission entschied, nicht allenKindern die Immunisierung standardmäßig zu empfehlen. Begründung:Meningokokken-B-Erkrankungen führen zwar häufig zu schwerenVerläufen, insgesamt sei die Krankheitslast in Deutschland aberniedrig und weiterhin abnehmend. Die Impfkommission will zunächstweiter Daten zu Sicherheit, Effektivität und Schutzdauer sichten.Die BKK VBU übernimmt die Kosten für die Impfung gegenMeningokokken B. "Wenn es Impfstoffe gibt, sollten sie aucheingesetzt werden. Kein Kind sollte heutzutage an einer Infektionsterben, der man vorbeugen kann", bekräftigt Hermes. "Solange dieImpfung keine Regelimpfung ist, werden wir unseren Kundinnen undKunden die Kosten dafür erstatten, wenn der Arzt dies empfiehlt." DieImpfung ist ab einem Alter von zwei Monaten möglich.Pressekontakt:Ellen ZimmermannPressesprecherin BKK VBULindenstr. 6710969 BerlinTel.: 030 7 26 12 13 15www.meine-krankenkasse.deOriginal-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell