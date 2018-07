BKK Pfalz: Digitaler Kinderarzt unterstützt bei seltenen und chronischen Erkrankungen

Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen des Programms "Starke Kids" könnenKinder- und Jugendärzte bei chronischen und/oder seltenenErkrankungen mit einem neuen telemedizinischen Angebot weitereSpezialisten zur fachlichen Beratung hinzuziehen. Durch dieseErweiterung des Programms der BKK Pfalz kann die fachärztlicheVersorgung von Kindern und Jugendlichen auch außerhalb derBallungsgebiete schneller und ohne lange Anfahrtswege für diePatienten erfolgen. Also ein Mehrwert, der direkt bei den Kindern undihren Eltern ankommt.Spezialisierte Kinder- und Jugendfachärzte gibt es häufig nur inmedizinischen Zentren und Großstädten. Für viele Patienten ist einBesuch deshalb mit erheblichen Wartezeiten und langen Anfahrtswegenverbunden. Die BKK Pfalz bietet Eltern und Kindern nun bundesweitdas Expertennetzwerk "PädExpert®" an, das die Versorgung auchaußerhalb der Ballungsgebiete einfacher und schneller macht.Die Behandlung findet weiterhin in der vertrauten Kinderarztpraxisbeim ambulant tätigen Kinder- und Jugendarzt statt. Dieser fungiertals Lotse und zieht bei chronischen und/oder seltenen Erkrankungenüber digitale Anwendungen Spezialisten für Diagnostik undTherapieplanung hinzu. Die Patienten ersparen sich so lange Anreisen.Bereits innerhalb von 24 Stunden erhält der Kinder- und Jugendarzteine erste Rückmeldung, eine gesicherte Diagnose kann bereits nachdurchschnittlich acht Tagen vorliegen."Das neue Angebot verbessert die Versorgungssituation gerade fürFamilien in ländlichen und strukturschwachen Regionen", soHans-Walter Schneider, Vorstand der BKK Pfalz. "So können weite Wegezu den Spezialisten vermieden werden. Gleichzeitig verkürzt sich dieZeit der Ungewissheit bis die fachärztliche Diagnose beim Kinder- undJugendarzt vorliegt."Das Angebot gibt es für 14 Krankheiten, bei denen eine persönlichePatientenvorstellung beim Facharzt nicht zwingend notwendig ist wiezum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Anämie, Zöliakie, Asthma undRheuma. Neu konzipiert wurden auch die Behandlungsmodule beichronisch rezidivierenden Kopfschmerzen und Depression.Das Programm ist für Kinder und Jugendliche, die bei der BKK Pfalzversichert und in das Programm "Starke Kids" eingeschrieben sind,kostenlos.Weitere Infos unter: www.bkkstarkekids.de/bkkpfalzDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzlicheKrankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400Mitarbeiter betreuen circa 180.000 Versicherte.Weitere Infos: www.bkkpfalz.deFacebook: www.facebook.com/bkkpfalzAnsprechpartnerin:Martina Stamm,Leiterin Unternehmenskommunikation, mstamm@bkkpfalz.de,Tel: 0621/68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell