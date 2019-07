BKK Mobil Oil setzt sich für Vermeidung von Frühgeburten ein (FOTO)

Hamburg (ots) -Frühgeburten sind die häufigste Komplikation in derSchwangerschaft - Tendenz steigend! So kommen pro Jahr in Deutschlandrund 60.000 Frühchen zur Welt und auch die Häufigkeitinfektionsbedingter Geburtsbeeinträchtigungen ist groß.Die BKK Mobil Oil möchte dieser Entwicklung entgegenwirken:Schwangere Versicherte erhalten durch das Programm Hallo Baby seitdem 01.07.2019 verbesserte Vorsorgeleistungen, wodurch eineFrüherkennung begünstigt und medizinische Risikofaktoren minimiertwerden können.Diese Leistungen zählen zum Vorsorgeprogramm Hallo Baby:- Direkt nach der Schwangerschaftsfeststellung: Suchtest auf eineToxoplasmose-Infektion mit anschließender Risikoaufklärung sowieärztlichem Gespräch.- 13. - 20. SSW: Infektionsscreening nach bakteriellenAuffälligkeiten.- 35. - 37. SSW: Abstrichtest zum Nachweis von Streptokokken B undRisikoaufklärung bei auffälligem Befund.Für diese drei verbesserten Zusatzangebote können sich schwangereVersicherte bundesweit seit Monatsbeginn bei teilnehmendenFrauenärzten einschreiben lassen - kostenlos und unkompliziert. Denndie Abrechnung erfolgt direkt zwischen den Ärzten und der BKK MobilOil. "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren schwangeren Versichertendieses umfassende Vorsorgeprogramm anbieten können", berichtet TanjaEuhus, Bereichsleitung Verträge bei der BKK Mobil Oil.Ergänzend zu Hallo Baby: Baby Care und ein pH-SelbsttestRund zwei Drittel aller Frühgeburten werden durch unbemerkteGenitalinfektionen ausgelöst. Mithilfe eines kostenlosenpH-Selbsttests können schwangere Versicherte der BKK Mobil Oilungewöhnliche Veränderungen im Intimbereich selbst zu Hause bestimmenund so zur persönlichen Prävention beitragen.Auch eine gesunde Ernährung spielt in der Schwangerschaft einewichtige Rolle. Das Programm Baby Care wurde von Ärzten undWissenschaftlern entwickelt, damit Mutter sowie Kind von Anfang anfit und gesund bleiben. Die schriftliche Analyse des eigenenErnährungsverhaltens und ein Handbuch mit integriertem Tagebuch"myBabyCare" sowie Rezeptbeispielen sollen Schwangere in ihreralltäglichen Ernährung unterstützen. Auch hierfür übernimmt die BKKMobil Oil die gesamten Kosten.Weitere Informationen zu Hallo Baby und den weiterenVorsorgeprogrammen für Schwangere finden Sie auf unserer Website:http://ots.de/nIyP13Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleConstanze KleintTelefon: 040 3002-11412E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.defischerAppelt, relationsJessica EschenbachTelefon: 040 899699-569E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell