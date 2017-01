BKK Mobil Oil baut Leistungsangebot für Diabetiker aus

München (ots) - Die BKK Mobil Oil baut ihr Serviceportfolio fürDiabetiker aus. In Ergänzung zum Angebot der kostenlosenBeratungstermine zur Blutzuckermessung in speziell qualifiziertenApotheken hat die Betriebskrankenkasse zum 01. Januar 2017 das FlashGlukose Messsystem (FGM) in ihre Satzung aufgenommen und übernimmtsomit die anfallenden Kosten als Zusatzleistung. Mit dem Gerät"FreeStyle Libre" können Diabetiker ihren Blutzuckerwert mithilfeeines Scanners jederzeit unkompliziert und schmerzfrei ermitteln.Möglich macht dies ein Sensor, der am Oberarm befestigt wird und denGlukosewert im Unterhautfettgewebe misst.Über ein Auslesegerät kann per Sensor-Scan der Wert jederzeitabgerufen werden. Alle 14 Tage muss der Sensor ausgetauscht werden.Die BKK Mobil Oil trägt die Kosten für jährlich 27 Sensoren, sowieeinmalig die Kosten für das Auslesegerät. "Schwer zuckerkranke Kinderund Erwachsene erfahren durch unser Zusatzangebot eine spürbareErleichterung im Alltag, da die regelmäßigen Messungen mit dem neuenSystem für die betroffenen Versicherten völlig schmerzfrei, unblutigund unauffällig durchgeführt werden. Selbst durch mehrereKleidungsschichten funktioniert die innovative Messungsmethodepräzise und zuverlässig. Stechhilfe und Teststreifen im täglichenGebrauch gehören der Vergangenheit an", sagt Tanja Euhus, LeiterinVerträge der BKK Mobil Oil."FreeStyle Libre" ist ein Produkt der Abbott GmbH und zertifiziertfür Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene mit Diabetes. Die Aufnahme desFGM in die Satzung stellt für die an Diabetes erkrankten Versicherteneinen Ausbau des Leistungskatalogs dar. In Zusammenarbeit mit demDeutschen Apothekerverband e.V. (DAV) bietet die BKK Mobil Oil u.a.das Angebot einer jährlichen und kostenfreien Beratung zurBlutzuckerselbstmessung in Apotheken an.Alle Informationen zum Leistungsumfang für Diabetiker gibt es imInternet unter www.bkk-mobil-oil.de/diabetes. Hintergründe zurAntragsstellung und den Voraussetzungen zur Kostenübernahme von"FreeStyle Libre" liefert der Hersteller unter www.freestylelibre.de.Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil auf einen Blick:Mit über 1 Million Versicherten gehört die BetriebskrankenkasseMobil Oil heute zu den Top 20 im System der gesetzlichenKrankenversicherung in Deutschland. Ihre Kunden profitieren von einerTÜV-geprüften "Direkt-Service-Garantie" und einem umfangreichenLeistungsangebot, für das die Betriebskrankenkasse Mobil Oil mehrfachausgezeichnet wurde - unter anderem als "Top-Krankenkasse fürAnspruchsvolle" und "Top-Krankenkasse für Sportler". Persönlichbetreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle,Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen zurBetriebskrankenkasse Mobil Oil unter www.bkk-mobil-oil.de.Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell