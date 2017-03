BKK: Kein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

Berlin (ots) -In seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Verbot desVersandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln lehnt derBKK Dachverband ein Versandhandels-Verbot ab.Als Reaktion auf das EuGH-Urteil legte das Bundesministerium fürGesundheit (BMG) den aktuellen Referentenentwurf vor. Lobbyisten derApothekerschaft argumentierten, ausländische Versandapothekengefährden die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung.Insbesondere die Apotheke auf dem Land und damit die dortigeVersorgung seien in Gefahr.Chronisch Kranke brauchen und nutzen VersandhandelsapothekenBisherige Erfahrungen mit dem Versandhandel zeigen, dass vor allemchronisch Kranke, die dauerhaft und regelmäßig ihre Arzneimittelbrauchen, Versandapotheken gern und oft nutzen. Diese Option möchtendie BKK ihren Versicherten erhalten - insbesondere in ländlichenRegionen mit geringerer Apothekendichte. Auch führt der geringeAnteil der Arzneimittelausgaben für Versandapotheken (GKV: 0,95Prozent) das Gefährdungsargument ad absurdum. DaBetriebskrankenkassen bereits seit rund zehn Jahren dieseVertriebsform insbesondere ihren chronisch kranken Versichertenanbieten, entfallen bei den BKK 1,73 Prozent der Arzneimittelausgabenauf Online-Apotheken.Höchstpreismodell für in- und ausländische Apotheken - Qualitätstatt PackungszahlenDas Urteil des EuGHs führt derzeit zu ungleichenWettbewerbsbedingungen: Die ausländische Versandapotheke darf Bonigewähren, was der inländischen Versandapotheke nach wie vor untersagtist. Zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen wäre dieEinführung eines Höchstpreismodells denkbar. Grundsätzlich solltensich alle Apotheken mehr über einen Qualitäts-, Leistungs- undServicewettbewerb voneinander differenzieren, als über den Preiseines Arzneimittels. Perspektivisch sollte daher nicht mehr die Zahlder abgegebenen Packungen für die Vergütung von Apothekenausschlaggebend sein. Wichtiger ist vielmehr, dass es alle Apothekenin einen Qualitäts-, Leistungs- und Servicewettbewerb treten.Den Wortlaut der Stellungnahme sowie Daten und Fakten zumVersandhandel finden Sie unter:www.bkk-dachverband.de/politik/StellungnahmenDer BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 78Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Christine RichterPressesprecherinTEL (030) 2700406-301FAX (030) 2700406-222E-Mail: christine.richter@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell