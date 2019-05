Hamburg (ots) -Für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind sie unerlässlich:Pflegerinnen und Pfleger. Und doch bleibt ihre Anerkennung viel zuoft auf der Strecke. Die BKK Mobil Oil geht das Problem mit derInitiative WERTGESCHÄTZT an.Zum Internationalen Tag der Pflege am 12.05.2019 erklärt AnsgarKrümpelbeck, Leiter Prävention und Gesundheitsförderung bei der BKKMobil Oil, welche positiven Auswirkungen die Initiative auf dasBetriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) der teilnehmendenEinrichtungen hat.1) Was ist das Besondere an der Initiative WERTGESCHÄTZT?A. Krümpelbeck: Jeden Tag leisten Pflegekräfte einen wichtigenBeitrag für unsere Gesellschaft. Wir wollen mit Hilfe unsererInitiative die Wertschätzung für diesen Beruf steigern - undgleichzeitig Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen individuell undnachhaltig zum Thema Mitarbeitergesundheit betreuen. Und zwar so, wiesie es benötigen. Deshalb beteiligen wir uns gern an derBKK-Initiative WERTGESCHÄTZT. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt von 26engagierten Betriebskrankenkassen, deren Expertise in dieses Projekteinfließt. Zusätzlich ist das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI)Kooperationspartner der Initiative, so dass eine praxistauglicheGestaltung gewährleistet ist.2) Welche Maßnahmen werden von den Betriebskrankenkassengetroffen, um die Gesundheitsförderung in Krankenhäusern undPflegeeinrichtungen zu unterstützen und auszubauen?A. Krümpelbeck: Die Initiative WERTGESCHÄTZT ist kein Produkt vonder Stange. Es werden nur Maßnahmen umgesetzt, die sich aufgrundeiner entsprechenden Bedarfsanalyse als sinnvoll herausstellen. Ineinem ersten Schritt ist das häufig eine Optimierung und bessereKommunikation von bestehenden Maßnahmen. Zusätzliche Seminare,Workshops, Vorträge und Screenings zur gesundheitsbezogenenSensibilisierung und zum Aufbau von gesundheitsbezogenen Kompetenzenspielen ebenfalls eine Rolle. Genauso entscheidend für den Erfolg istaber auch der Aufbau von entsprechenden Kompetenzen und Strukturen inden betreuten Einrichtungen. Das Thema BGM wird dadurch auchlangfristig verankert. So werden beispielsweise Mitarbeiterinnen undMitarbeiter zu Fachkräften für BGM qualifiziert oder auchSteuerkreise zum Thema Gesundheitsmanagement initiiert.3) Was ist das Ziel der BKK-Initiative?A. Krümpelbeck: Zentrales Ziel ist die Weiterentwicklung bzw.Implementierung eines internen BGMs. Das schafft den Rahmen für einenachhaltig gelebte Wertschätzung auch innerhalb der Krankenhäuser undPflegeeinrichtungen. Durch eine Steigerung der Gesundheitskompetenzder Beschäftigten und durch die Verbesserung derarbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen kann sich mittelfristigdie Gesundheit sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter erhöhen. Langfristig ist auch der Wandel derUnternehmenskultur ein Ziel. Wir können zufrieden sein, wenn wirgelebte Wertschätzung in die Führung, in den Alltag der Beschäftigtenund in die gesamte Unternehmenskultur gebracht haben.Nähere Informationen zu der BKK-Initiative gibt es unterwww.bkk-wertgeschaetzt.de.Die Initiative wird durch folgende Betriebskrankenkassen getragen:actimonda krankenkasse, Audi BKK, BKK Aesculap, BKK B. BraunMelsungen AG, BMW BKK, BKK firmus, BKK Mahle, BKK Mobil Oil, BKKPfalz, BKK Public, BKK Rieker - RICOSTA - Weisser, BKK RWE, BKKSalzgitter, BKK Scheufelen, BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg, BKK StadtAugsburg, BKK VDN, BKK Würth, Daimler BKK, Debeka BKK, energie-BKK,Heimat Krankenkasse, Novitas BKK, TUI BKK, Wieland BKK, WMFBetriebskrankenkasse.Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleDirk BeckerTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.defischerAppelt, relationsJessica EschenbachTelefon: 040 899699-569E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell