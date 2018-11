BKK Gesundheitsreport 2018: Beschäftigte 50+ - Best Ager statt Auslaufmodell

Berlin (ots) - Daten - Fakten" liegt in der digitalenPressemappe zum Download vor und ist unterhttp://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -Mehr als ein Drittel der BKK Versicherten sind Beschäftigte, die50 Jahre oder älter sind. Die Tendenz ist weiter steigend. In denvergangenen Jahren hat der Anteil der Beschäftigten der "Generation50+" in den Belegschaften zugenommen und wird, so die Prognose, auchin den nächsten Jahren weiterwachsen. Während im Jahr 2007 geradeeinmal ein Fünftel (20,8%) aller beschäftigten Mitglieder derBetriebskrankenkassen 50 Jahre oder älter waren, waren es 2017 gutein Drittel (33,9%). In den Branchen Energieversorgung sowieWasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung liegt deren Anteilsogar über 43%, im Gastgewerbe sind es immerhin 25%."Das sind markante Veränderungen in der Arbeitswelt. Diesenangehenden Rentnern folgt eine geringere Zahl an Berufseinsteigern.Hier entsteht eine Erwerbstätigenlücke, der die Unternehmen heute nurdamit begegnen können, indem junge Leute rekrutiert werden undgleichzeitig ältere Arbeitnehmer länger in der Arbeit gehalten werdenmüssen. Mit der Generation "Babyboomer" steht eineArbeitskraftreserve zur Verfügung, die einen hohen Erfahrungsschatzbesitzt und die in volatilen Zeiten flexibel einsetzbar sind", sagtProf. Dr. Holger Pfaff von der Universität Köln.Entscheidend für Fehlzeiten sind vor allem die ArbeitsbelastungenÄltere BKK-Mitglieder sind nicht wesentlich häufiger krank als diejüngeren, allerdings ist die Krankheitsdauer bei den älteren oftlänger. Daraus folgt, dass mit steigendem Alter auch im Durchschnittdie Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) ansteigt. Dennoch sindes die Arbeit selbst und vor allem die daraus entstehendenBelastungen, die bei den Fehlzeiten maßgeblichen Einfluss haben: Sosind zum Bei-spiel die Beschäftigten im Gastgewerbe durchschnittlichrund einen Tag mehr arbeitsunfähig pro Jahr als die in derEnergieversorgung (16,4 vs. 15,5 AU-Tage je Beschäftigten), obwohldie in der Energieversorgung Tätigen im Schnitt etwa fünf Jahre ältersind. Betrachtet man außerdem die Wirtschaftsgruppen mit den meistenAU-Tagen bei den Beschäftigten 50+, so weisen diese in derüberwiegenden Zahl auch schon bei den jüngeren Beschäftigten jeweilsdie meisten Fehltage auf. Ebenso verhält es sich beiWirtschaftsgruppen mit den wenigsten AU-Tagen: Auch hier sind meistsowohl die Beschäftigten 50+ als auch die unter 50-Jährigen jeweilsweniger Tage arbeitsunfähig als der Durchschnitt.Leistungsfähigkeit wandelt sich mit dem Alter, wird aber nichtgeringerNur anhand von Arbeitsunfähigkeitskennzahlen können aber keineRückschlüsse auf die Produktivität von Beschäftigten 50+ inUnternehmen gezogen werden."Internationale Studien zeigen, dass - trotz des Nachlassenseiniger physischer und psychischer Leistungsvoraussetzungen im Alter- die Arbeitsleistung der älteren Beschäftigten insgesamt betrachtetnicht abnimmt", betont Prof. Dr. Jürgen Wegge von der TU Dresden."Ältere Beschäftigte können nämlich auf der anderen Seite mitErfahrung, sozialen Kompetenzen, und Gewissenhaftigkeit und einigemmehr punk-ten", so Prof. Wegge.Mit dem Alter nimmt allerdings die Varianz (Unterschiedlichkeit)bei der Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern zu."Eine individualisierte Arbeitsplanung und altersgerechte Führungist hier also nötig!"Dies wird in einigen Unternehmen bereits beherzigt, was ebenfallserklären kann, warum die berufliche Leistung bei 50+ nicht einfachabnimmt.Potentiale erkennen, in Gesundheit investierenAuch vor dem Hintergrund eines prognostizierten Fachkräftemangelssetzen viele Unternehmen verstärkt auf das Potential derBeschäftigten 50+. Diese sollen möglichst bis zum Erreichen derRuhestandsaltersgrenze - und teils sogar darüber hinaus - imUnternehmen gehalten werden."In dem Zuge aber einfach die Anhebung des Renteneintrittsaltersauf 70+ für alle zu fordern, ist der falsche Ansatz. Vielmehr mussArbeit altersgerecht gestaltet und größerer Wert auf Prävention unddie betriebliche Gesundheitsförderung gelegt werden", fordert FranzKnieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.Viele Unternehmen denken schon weiter und gehen proaktiv zusammenmit den Mitarbeitern deren Berufsleben jenseits des 50. Lebensjahrsmit möglichen neuen Zielen und Entwicklungen an."Es bedarf zukünftig noch einer stärkeren Verbreitung solcherMaßnahmen. Gerade auch kleinere und mittlere Unternehmen solltendurch die Sozialpartner besondere Unterstützung bei der Ausgestaltungalter(n)sgerechter Arbeit erhalten. Darüber hinaus sollte auch aufpolitischer Ebene die Zielgruppe 50+ in den Blickpunkt rücken: Dieseit 2015 eingerichtete Nationale Präventionskonferenz sollte hierzuexplizit ein Gesundheitsziel formulieren und dem entsprechendeMaßnahmen in den Nationalen Präventionsplan aufgenommen werden", soFranz Knieps.Arbeitsunfähigkeitstage bei Beschäftigten insgesamt leichtzurückgegangenDer BKK Gesundheitsreport 2018 enthält zusätzlich noch weitere,detailliertere Auswertungen zum Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Demnachist im Jahr 2017 für alle bei einer BKK versicherten Beschäftigtendie durchschnittliche Anzahl der Fehltage gegenüber dem Vorjahrleicht um knapp 2% auf 17,7 AU-Tage zurückgegangen. Die meistenFehltage gehen dabei auf Muskel-Skelett-Erkrankungen zurück (4,4AU-Tage je beschäftigtes Mitglied), gefolgt von psychischen Störungen(2,8 AU-Tage je beschäftigtes Mitglied) und Atemwegserkrankungen (2,7AU-Tage je beschäftigtes Mitglied): Mehr als die Hälfte allerFehlzeiten werden allein durch diese drei Krank-heitsartenverursacht. Dabei sind die Fehlzeiten auch zwischen den Branchen sehrunterschiedlich. Während AU-Tage aufgrund von Muskel- undSkeletterkrankungen vermehrt in Wirtschaftsgruppen mit hohemkörperlichen Arbeitsanteil vorkommen (die meisten Fehltage beiBeschäftigten in den Branchen Wasserversorgung, Abwasser- undAbfallentsorgung, Verkehr und Lagerei, sowie Baugewerbe), sindFehltage aufgrund von psychischen Störungen vor allem dort zu finden,wo besonders viel bzw. intensive Arbeit "mit und am Menschen"stattfindet (die meisten Fehltage in den Branchen ÖffentlicheVerwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, sowie Gesundheits- undSozialwesen).Darüber hinaus vervollständigen Kennzahlen zur ambulanten undstationären Versorgung sowie zu den Arzneimittelverordnungen dasGesamtbild der gesundheitlichen Lage der Beschäftigten bzw.Versicherten der Betriebskrankenkassen insgesamt. Es gehen dabei fürdas Jahr 2017 Daten von mehr als 8,4 Millionen BKK Versicherten ein.Weitere Informationen sowie Tabellen und Grafiken werdenbereitgestellt unter:www.bkk-dachverband.de/publikationen/bkk-gesundheitsreportDer BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 76Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Andrea RöderReferentin KommunikationTel.: (030) 2700406-302E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell