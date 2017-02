BKK GesundheitsFinder mit insgesamt 2,55 Millionen Aufrufen seit 2013

Berlin (ots) - 2,55 Millionen Nutzer haben seit 2013 die BKKGesundheitsFinder zur Suche nach einem Arzt, einer Klinik, einerPflegeeinrichtung und seit neuestem nach einer passenden BKK,genutzt. Laut der aktuellen Onlinestudie von ARD und ZDF aus dem Jahr2016 greift mittlerweile jeder zweite Onliner auch unterwegs übermobile Endgeräte auf Netzinhalte zu. Die Anzahl der Suchenden, diesich im Internet über Gesundheitsthemen informieren undOnlineauskunftssysteme als Entscheidungshilfen nutzen, steigt stetig.Dies bestätigen die Klick-Zahlen der BKK GesundheitsFinder."Die modernen Informationstechnologien sind kaum noch aus unseremAlltag wegzudenken. Als BKK Dachverband fördern wir mit unserer "BKKFinder Familie" die digitalen Möglichkeiten einer durch Computer,Tablet oder Smartphone unterstützten Auswahlhilfe zum Finden einesgeeigneten Leis-tungserbringers. Hierbei geht es nicht nur um dieregionale Erreichbarkeit, sondern auch um Spezialisierung und dieBerücksichtigung der qualitativen Leistungsfähigkeit der jeweiligenEinrichtung", erklärt Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.Seit 2013 haben sich die BKK GesundheitsFinder etabliert. Diedurchschnittliche Nutzungsdauer liegt bei etwa fünf Minuten. ZurOnlinefamilie der BKK GesundheitsFinder gehören der BKK ArztFinder,der BKK KlinikFinder, der BKK PflegeFinder und der BKK Finder.Alleine im Jahr 2016 nutzten über 670.000 Besucher die BKKGesundheitsFinder.Der am stärksten frequentierte Finder ist der BKK PflegeFinder mitrund 340.000 suchenden Nutzern im vergangenen Jahr. Mit dem neuen BKKFinder können Sie online aus 78 Betriebskrankenkassen Ihrenpersönlichen Favoriten wählen. Ein Suchassistent fragt analog deranderen GesundheitsFinder Ihre Suchbedürfnisse ab und ermittelt fürSie die passende BKK in nur drei Schritten.Der BKK KlinikFinder wurde neben der Veröffentlichung deraktuellen Qualitätsberichte der Krankenhäuser vollständigüberarbeitet, so dass dieser noch nutzerfreundlicher auf mobilenEndgeräten wie Smartphone oder Tablet anwendbar ist. Zudem wurde dieSuchfunktion umfassend überarbeitet, um den Nutzern einegrößtmögliche Auswahl- und Entscheidungshilfe an die Hand zu geben.Der BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 78Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Andrea RöderStellvertretende PressesprecherinTEL (030) 2700406-302FAX (030) 2700406-222E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell