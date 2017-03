BKK: Gesund groß werden im digitalen Zeitalter - Projekt ECHT-DABEI geht online / Gemeinsame Pressemitteilung

Berlin (ots) - Kinder sind wissbegierig und entdecken spielend dieWelt. Spielkonsolen & Co. fesseln die Aufmerksamkeit der Kleinen -oft viel zu lang: In ihren Kinderzimmern sitzen sie im Schnitt 90Minuten daran. Sind dort keine Geräte, verbringen sie 60 Minutentäglich in virtuellen Welten. Mögliche Folgen, wenn Kinder zu vielZeit an den Bildschirmen und zu wenig in der analogen Welt draußenund mit Freunden verbringen: Geringe Sozialkompetenz,Computerspielsucht sowie Übergewicht und Schulprobleme."Unser BKK Projekt 'ECHT DABEI - Gesund groß werden im digitalenZeitalter' informiert und unterstützt, ohne Kindern die Freude amDigitalen zu nehmen. Es richtet sich an Eltern, Erzieher und kleineUser. Bereits 2015 starteten engagierte Akteure damit. Die bislang 19beteiligten BKK und wir als ihr Verband gehen nun online; das istessentiell für ein Präventionsprogramm, das sich mit Kindern undihrer Rolle im digitalen Zeitalter befasst," so Franz Knieps,Vorstand beim BKK Dachverband. ECHT DABEI wurde vom Verein "MEDIAPROTECT e. V. - Familien stärken im digitalen Zeitalter" entwickeltund wird von der Pädagogischen Hochschule Freiburg wissenschaftlichbegleitet und evaluiert. Das Bundesministerium für Bildung undForschung finanziert die Evaluation."Unsere Empfehlung beim Thema Mediennutzung: Je später, destobesser. Viele Eltern fürchten, ihr Kind könnte etwas verpassen oderden Anschluss verlieren, wenn es nicht frühzeitig mit digitalenMedien in Kontakt kommt. Diese Angst ist unbegründet," erläutertPsychologe Prof. Thomas Mößle, der gemeinsam mit Paula Bleckmann,Professorin für Medienpädagogik, das Programm entwickelte.ECHT DABEI erreicht sowohl Erwachsene als auch Kinder: So durcheine kostenlose Fortbildung für Erziehende und Lehrkräfte, Elternerhalten Tipps für eine verantwortungsbewusste Mediennutzung imAlltag. Für Kinder gibt es an vielen Standorten eine interaktiveTheateraufführung, entwickelt in Kooperation mit dem HeilbronnerKindertheater RADELRUTSCH.Unter www.echt-dabei.de finden Kitas, Schulen und interessierteEltern mehr Informationen über das BKK Präventionsprogramm.MEDIA PROTECT möchte Familien stärken und aufklären zur frühenVorbeugung gegen Risiken, die mit problematischerBildschirmmediennutzung verbunden sind. Flyer für Eltern gibt es auchin Englisch, Türkisch und Russisch. Mehr unter:www.medienratgeber-fuer-eltern.deDer BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 78Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten. Mehr unter: www.bkk-dachverband.dePressekontakte:BKK Dachverband e.V.Christine RichterTelefon: 030-2700406-301E-Mail: christine.richter@bkk-dv.deMEDIA PROTECT e.VProf. Paula Bleckmann,Telefon: 07641-9336559E-Mail: Paula.Bleckmann@alanus.eduOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell