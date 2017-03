BKK im Dialog: Patient und Qualität im Fokus - geht das aktuell überhaupt?

Berlin (ots) - Die gestrige Veranstaltung "BKK im Dialog" befasstesich mit der Frage, ob es aktuell umsetzbar sei, dass für die Akteureim Gesundheitswesen mit den aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen ingleichem Maße Patientenversorgung und Qualität im Fokus habe könnten.Plädoyer für Debatte zu Qualitätsaspekten - für und mit den KassenFür die Kassenseite erläuterte Dr. Gertrud Demmler, Vorstand beider Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) Parameter für eineQualitätserfassung von Krankenkassen- so Transparenz bei denBeschwerdequoten sowie Qualität und Schnelligkeit der Bearbeitung vonVersichertenanliegen. Die systematische Arbeit mitVersichertenfeedbacks, verbindlichen Servicestandards für dietäglichen Versichertenkontakte sowie ein gutes Beschwerdemanagementseien Punkte, die eine seit Jahren ausgezeichneteDienstleistungsqualität gewährleisten. Folgerichtig forderte Dr.Demmler von der Politik eine ernsthafte Qualitätsdebatte auch beiKrankenkassen. Für eine reibungslose und vom Patienten her gedachtegute Beratung im hochkomplexen deutschen Gesundheitswesen, sei einerweitertes Datenverfügungsrecht für die Kassenseite unverzichtbar.Grundvoraussetzung dafür: der Wille des Versicherten. Die Umsetzungkönne ähnlich wie bei der Patientenverfügung gestaltet werden.Telematik-Infrastruktur und Integrierte Versorgung ausbauenNils Hindersmann, IG BCE, Abteilung Sozialpolitik referierte zuden Anforderungen an eine gute Versorgung aus betrieblicher Sicht.Dabei stellte er heraus, dass lange Erkrankungsdauern in derChemiebranche zu verzeichnen seien, was eine besondereHerausforderung an ein gut funktionierendes betrieblichesGesundheitsmanagement sei. Insbesondere bei lange andauernden und oftunzureichend aufeinander abgestimmten Behandlungswegen, insbesonderebei psychischen Erkrankungen läge derzeit in der Versorgungspraxisnoch vieles im Argen. Gerade für die kleinen Firmen seien gutmiteinander vernetzte Akteure für gesunde Belegschaftenunverzichtbar. Die Maßnahmen seien den Bedingungen vor Ortanzupassen, beispielsweise eher pragmatische, nicht formalisierteAnsätze für kleine Firmen. Hier bestehe großer Nachholbedarf. AlsForderungen der IG BCE in Richtung Politik benannte Hindersmann: Eineendlich funktionierende Telematik-Infrastruktur für die effizienteUmsetzung von E-Health Projekten, mehr Möglichkeiten für integrierteVersorgung - so für psychische Leiden sowie mehrGestaltungsmöglichkeiten für ganzheitliches betrieblichesGesundheitsmanagement.Politik befürwortet QualitätsdebatteFranz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes begrüßte dieVertreter aller im Bundestag vertretenen Fraktionen und steuerte dielebhafte Podiumsdiskussion. Die Diskutanten waren sich einig darin,dass es an der Zeit sei, das Engagement gesetzlicher Krankenkassenunter den Qualitätsaspekten Beratungsleistung und Service zubetrachten, sie begrüßten die Initiative der SBK dazu. Zu den Wegendazu differierten die Meinungen - der Spannungsbogen reichte vomVorschlag, dass die Kassen dies untereinander selbst regeln solltenbis hin zur Überlegung, fundierte Standards und Benchmarks zudefinieren. Der Punkt Datenverarbeitung zum Zweck der Beratung - beiEinhaltung der hohen Standards für den Sozialdatenschutz - wurdeebenso kontrovers wie engagiert diskutiert. Einig waren sich dieDiskutanten darüber, dass in einer immer stärker digitalisiertenUmgebung das deutsche Gesundheitswesen einen hohen Nachholbedarf hatund eine sinnvolle Datenverknüpfung die Voraussetzung für einezeitgemäße ganzheitliche Beratung für Patienten sei. Informationen,Charts und Foto-Impressionen gibt es unter:www.bkk-dachverband.de/veranstaltungenDer BKK Dachverband vertritt 78 Betriebskrankenkassen und vierLandesverbände. Sie repräsentieren rund zehn Millionen Versicherte.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.AnsprechpartnerinChristine RichterPressesprecherinTEL (030) 2700406-301FAX (030) 2700406-222Christine.richter@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell