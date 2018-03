BKK Dachverband: Zum Tag der Rückengesundheit - Innovationsfonds-Projekt BGM-innovativ

Berlin (ots) -Die Betriebskrankenkassen bieten ein neues Innovationsprojekt fürdie Erkrankung des Muskel-Skelett-Systems an. Nach wie vor entfallenhierauf die meisten Krankentage. Ein Viertel geht auf Rückenleidenzurück. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, haben sich 15Betriebskrankenkassen zum Projekt BGM-innovativ zusammengeschlossen.Betriebskrankenkassen und ihre Trägerunternehmen steuern gemeinsamVersicherte mit einer Muskel-Skelett-Erkrankung in diese neueVersorgungsform ein. Nutznießer sind Beschäftigte an mehr als 30betrieblichen Standorten in 20 Städten."Versorgungsziel ist, je nach Ausgangspunkt die Gesundheit derBeschäftigten wiederherzustellen, eine manifeste Erkrankung und derenChronifizierung zu vermeiden sowie die Krankheitsdauer und darausresultierende Fehlzeiten zu verkürzen. Geraden in Zeiten desFachkräftemangels ist es wichtig, die Beschäftigungsfähigkeit derMenschen dauerhaft zu erhalten", erklärt Franz Knieps, Vorstand desBKK Dachverbandes.Moderne Versorgung organisieren: BGM-innovativDas Versorgungskonzept von BGM-innovativ besteht ausInterventionen in drei Modulen: In Modul A sind es Maßnahmen derFrühintervention, in dessen Mittelpunkt ein individuelles Trainingsteht. Modul B steht für die arbeitsplatzbezogene Rehabilitation, diein enger Kooperation mit insgesamt zwölf Rentenversicherungsträgernsteht. Durch die direkte Zusammenarbeit von Krankenkasse undRentenversicherungsträger können die Zugangshürden erleichtert undVersorgungslücken verhindert werden. Modul C versorgt Beschäftigtemit schweren Muskel-Skelett-Erkrankungen undArbeitsunfähigkeitszeiten von mehr als sechs Wochen. Dazu organisiertein Fallmanager eine umfassende körperliche und psychischeBegutachtung, und mit Unterstützung der Arbeitsmedizin wird einArbeitsplatz entsprechend der Erkrankung gesucht."BGM-innovativ ist kein Produkt von der Stange. Es überwindet dasProblem, dass den Betroffenen heute meist zu spät, zu unspezifischund wenig nachhaltig geholfen wird. Wir leiten in engerZusammenarbeit von BKK-Fallmanagern und Betriebsärzten die optimalearbeitsplatzbezogene und individuell zugeschnittene Versorgung ein.Der wesentliche Vorteil für die Versicherten ist, dass durch dasBKK-Fallmanagement die Versicherten bei der Durchführung desProjektes betreut und durch die Versorgung gelotst werden, immer auchin Abstimmung mit den Betrieben", erklärt Franz Knieps.Der BKK Dachverband ist die Interessenvertretung von 76Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit über neunMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Andrea RöderStellvertretende PressesprecherinTEL (030) 2700406-302FAX (030) 2700406-222Andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell