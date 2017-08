Berlin (ots) - Mit 305 jungen Leuten hat das neue Ausbildungsjahrzum Sozialversicherungsfachangestellten bei den Betriebskrankenkassenbegonnen. Drei Jahre lang dauert die Lehre zum sogenannten "SoFa".Neben den krankenkassenspezifischen Fachkenntnissen werden auchkaufmännische und allgemeine Rechtskenntnisse vermittelt. Denn in derPraxis müssen neue Rechtsnormen schnell und reibungslos umgesetztwerden."Eine gute Qualifizierung von Mitarbeitern ist das A und O einerBetriebskrankenkasse und Voraussetzung für den Erfolg am Markt. Wirsetzen auf gut ausgebildete Fachkräfte, die in einem immerkomplizierter gewordenen System der deutschen Sozialversicherungunsere Versicherten auch künftig serviceorientiert und fachkundigbetreuen können. Darüber hinaus haben die zukünftigenSozialversicherungsfachangestellten einen Beruf mit Zukunft gewählt,mit vielseitigen Chancen auf dem stetig wachsenden Gesundheitsmarkt",so Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Ausbildung zurSozialversicherungsfachangestellten vor allem auch Frauen eineKarriere mit nach oben offenen Aufstiegschancen bietet, z. B. mit derFortbildung als Krankenkassenfach- oder Betriebswirtin. Mehr als einViertel der Betriebskrankenkassen werden von Frauen geleitet. Davonlenken 19 Vorständinnen die Geschicke ihrer Betriebskrankenkasse undzwei Juristinnen organisieren zwei BKK Landesverbände. Darüber hinausarbeiten im BKK System eine Vielzahl von Frauen inFührungspositionen.Während der Ausbildungsdauer besuchen die Azubis für 16 bis 19Wochen (je nach Modell) die BKK Akademie in Rotenburg an der Fulda.In den überbetrieblichen Seminaren wird die in denBetriebskrankenkassen erworbene praktische Handlungskompetenz durchfachtheoretischen Unterricht zielgerichtet ergänzt.Für eine systematisch auf die Aus- und Fortbildung aufbauendeWeiterbildung des Personals bietet die BKK Akademie jährlich über 150Seminare an.Der BKK Dachverband ist die Interessenvertretung von 78Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit über neunMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Andrea RöderStellvertretende PressesprecherinTEL (030) 2700406-302Andrea.Roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell