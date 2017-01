BKK Dachverband: Monatliche Schwankungen beim Krankenstand fast ausschließlich aufgrund Atemwegserkrankungen - höchste Werte im I. und IV. Quartal 2016

Berlin (ots) - Die monatlichen Schwankungen beim Krankenstand sindfast ausschließlich auf Atemwegserkrankungen zurückzuführen. Amdeutlichsten wird das im Februar 2016: Nicht nur das der Krankenstandmit 5,7% am höchsten lag, auch nahezu jeder 4. AU-Tag (24%) gehtallein in diesem Monat auf eine Atemwegserkrankung zurück. Das istauf eine starke Grippe- und Erkältungswelle im I. und auch IV.Quartal 2016 zurückzuführen. Dagegen lag der Anteil derAtemwegserkrankungen an den AU-Tagen im August 2016 bei lediglich7,8%.Wird der Krankenstand um diejenigen AU-Tage bereinigt, dieaufgrund von Atemwegserkrankungen angefallen sind, so sind nur nochminimale monatliche Schwankungen feststellbar. Für die Mehrzahl deranderen Erkrankungsarten zeigen sich somit keine oder nur geringesaisonale Schwankungen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich derKrankenstand der beschäftigten Pflichtmitglieder in 2016 imDurchschnitt nicht verändert (jeweils 4,8%).Abfallbeseitigung und Postdienste mit überdurchschnittlichenFehlzeiten, IT-Dienstleister und Versicherungsgewerbe deutlich unterdem DurchschnittIn den verschiedenen Wirtschaftsgruppen zeigt sich ein ähnlichessaisonales Muster, allerdings in deutlich unterschiedlicher Höhe:Beschäftigte in der Abfallbeseitigung, in der Post- undTelekommunikationsbranche sowie in der Metallbearbeitung weisen überdas ganze Jahr deutlich überdurchschnittliche Fehlzeiten auf. Alleinim Monat Februar 2016 liegt der Krankenstand im BereichAbfallbeseitigung mit 8,4% deutlich über dem Durchschnittswert von5,7% und mit 6,9% ebenfalls über dem Jahresdurchschnitt (4,8%).Dagegen liegen bei den Beschäftigten im IT- und wirtschaftlichenDienstleistungsbereich (2,8% bzw. 4,0%) sowie im Kredit- undVersicherungsgewerbe (3,7%) die Krankenstände der beschäftigtenPflichtmitglieder deutlich unter dem Jahresdurchschnittswert.Beruf und Arbeitsbedingungen bestimmen Fehlzeiten - Reinigungs-und Altenpflegekräfte mit ganzjährig hohem KrankenstandAuch zwischen den Berufsgruppen der beschäftigtenPflichtmitglieder zeigen sich deutliche Unterschiede bei der Höhe derKrankenstände. Über das gesamte Jahr betrachtet haben die inReinigungsberufen Beschäftigten den mit Abstand höchsten Krankenstand(6,7%). Ebenfalls überdurchschnittliche krankheitsbedingteAusfallzeiten weisen auch die Beschäftigten der Verkehrs- undLogistikberufe (u.a. auch Postdienste; 6,2%) sowie dernichtmedizinischen Gesundheitsberufe (u.a. Altenpflege; 5,5%) auf.Einen deutlich geringeren Krankenstand haben Beschäftigte inIT-Berufen (2,5%), in Finanz- und Steuerberufen (3,4%) sowie auch inden medizinischen Gesundheitsberufen (z.B. Ärzte und Krankenpfleger;4,3%).Ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Krankheitsgeschehen derBeschäftigten stellen die Arbeitsbedingungen innerhalb der einzelnenBerufe dar. Umso wichtiger ist es hier gezielt mittels BetrieblicherGesundheitsförderung (BGF) und Betrieblichem Gesundheitsmanagement(BGM) frühzeitig und systematisch gegenzusteuern. Für dieBetriebskrankenkassen gehört BGF und BGM insbesondere durch ihre Nähezu den Unternehmen und somit zu den Beschäftigten schon lange zuihrem Markenkern. Im aktuellen BKK Gesundheitsreport 2016 sind hierzuzahlreiche Best-Practice-Beispiele ausgewählter Betriebskrankenkassenzu finden. Zudem beschäftigt sich dieser Report ausführlich mit demZusammenhang zwischen Gesundheit und Arbeit. Der BKKGesundheitsreport 2016 steht als PDF-Datei auf der Homepage des BKKDachverbandes zum Download zur Verfügung(http://www.bkk-dachverband.de/publikationen/bkk-gesundheitsreport/).Krankenstand: Prozentualer Anteil der Krankgeschriebenen jeKalendertag. Für die jeweilige Monatsstatistik des Jahres 2016 werdendiese wie folgt ermittelt: AU-Tage je Beschäftigten ÷ Kalendertage jeMonat = Krankenstand in Prozent. Die aktuellen monatlichenKrankenstände sowie weitere Informationen und Materialien sind unterfolgendem Link zu finden: http://ots.de/0vtzhDer BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 78Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK DachverbandAndrea RöderStellvertretende PressesprecherinTEL 030 27 00 406 302Fax 030 27 00 406 222andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell