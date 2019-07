BKK Dachverband: Grippewelle 2018 sorgt für höchsten Krankenstand seit über einem Jahrzehnt (FOTO)

Berlin (ots) -Der Krankenstand der beschäftigten Mitglieder ist im vergangenenJahr mit insgesamt 5,1% auf einen neuen Rekordwert seit über einemJahrzehnt gestiegen. Auf jeden Beschäftigten entfallen damit im Jahr2018 durchschnittlich 18,5 krankheitsbedingte Fehltage.Hauptursache des Anstiegs ist die besonders stark ausgeprägteGrippe- und Erkältungswelle im I. Quartal 2018. Etwa jeder sechsteAU-Tag (16,4%) sowie fast jeder dritte AU-Fall (30,3%) wurde imvergangenen Jahr durch eine Atemwegserkrankung verursacht. Dass essich dabei um eine sehr häufige, aber meist kurzzeitige Erkrankunghandelt, ist an der mittleren Dauer der Arbeitsunfähigkeit von rund 7Kalendertagen erkennbar.Ein anderes Bild zeigt sich bei den Muskel- undSkeletterkrankungen. Diese sind im Jahr 2018 zwar nur für 15,6% allerAU-Fälle, dafür aber insgesamt für den größten Teil (23,8%) derAU-Tage verantwortlich. Entsprechend ist hier auch im Schnitt proFall eine mehr als doppelt so lange Krankheitsdauer (19,7 Tage jeFall) zu erkennen.Auf Platz drei der nach AU-Tagen wichtigsten Ursachen fürArbeitsunfähigkeit finden sich die psychischen Störungen, wobei hierdas Verhältnis zwischen den AU-Tagen (15,7%) und den AU-Fällen (5,5%)noch deutlicher auseinanderklafft. Mit durchschnittlich mehr als 5Kalenderwochen (36,9 Tage je Fall) ist bei dieser Krankheitsart dieFalldauer am längsten und liegt sogar noch deutlich vor denNeubildungen (30,9 Tage je Fall).Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt: Fokus des BKKGesundheitsreports 2019In den letzten zehn Jahren (2008 bis 2018) haben die AU-Tageinsgesamt um 46,5% zugenommen. Die krankheitsspezifischenSteigerungsraten fallen allerdings sehr unterschiedlich aus: Währendin diesem Zeitraum nahezu keine Veränderungen bei den Erkrankungendes Verdauungssystems (+1,4%) auftraten, ist die Zahl der AU-Tage umjeweils etwa ein Drittel bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen (+34,2%)und den Herz-Kreislauf-Erkrankungen (+30,4%) angestiegen. Mit einerSteigerungsrate von +129,4% liegen allerdings die AU-Tage aufgrundpsychischer Störungen mit Abstand an der Spitze in dieserBetrachtung.Epidemiologische Studien zeigen jedoch, dass der Anteilderjenigen, die von einer psychischen Störung betroffenen sind, imgleichen Zeitraum stabil geblieben ist. Wie lässt sich dann aber dergleichzeitige Anstieg der Fehlzeiten, sowie auch eine Zunahme in derambulanten und stationären Versorgung und bei denArzneimittelverordnungen begründen? Liegt es am demografischenWandel, an der zunehmenden Sensibilisierung für bzw. derEntstigmatisierung dieser Krankheitsgruppe oder an den massivenÄnderungen in der Arbeitswelt, die sich insbesondere auf diepsychische Gesundheit der Beschäftigten auswirken?Das hier deutliche Zusammenhänge zwischen Arbeitswelt undpsychischer Gesundheit bestehen, zeigt sich z.B. in denbranchenbezogenen Fehlzeiten: Mit durchschnittlich 1,4 AU-Tagen jeBeschäftigten sind im Bergbau die geringsten Fehltage aufgrundpsychischer Störungen zu finden, dagegen ist dieser Wert bei denBeschäftigten in Gesundheits- und Sozialwesen mit 4,0 AU-Tagen jeBeschäftigten fast dreimal so hoch. Ein Blick auf den ausgeübtenBeruf offenbart noch größere Diskrepanzen, die zwischen denBeschäftigten in der Altenpflege (5,8 AU-Tage je Beschäftigten) undFlugzeugpiloten (0,2 AU-Tage je Beschäftigte) ein Vielfaches mehr alszwischen den Branchen betragen.Neben der Betrachtung einzelner Kennzahlen geht der neueGesundheitsreport aber noch einen Schritt weiter und zeigtzusätzlich, welche Therapieformen (u.a. Arzneimittel- und/oderPsychotherapie) bei psychischen Erkrankungen Anwendung finden. Ausdiesen Betrachtungen lassen sich wiederum Schlüsse für diezielgruppenspezifische Prävention zur Krankheitsvermeidung aber auchfür die Versorgungsgestaltung von Betroffenen ableiten, die im Rahmender zahlreichen in den letzten Jahren umgesetzten Verbesserungen derPrävention und Versorgung bezogen auf die psychische Gesundheitbewertet und eingeordnet werden.Weitere Daten hält der BKK Gesundheitsreport 2019 bereit. Er wirdam 5. Dezember 2019 veröffentlicht.Der BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 76Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK DachverbandAndrea RöderTEL 030 27 00 406 302andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell