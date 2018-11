Berlin (ots) - Mit einer Gesamtpunktzahl von 76 hat dasMünsterländer Unternehmen Schmitz Cargobull AG heute das "DeutscheSiegel Unternehmensgesundheit" in Gold verliehen bekommen.Ausgezeichnet wurde das Unternehmen auf der Kooperationsveranstaltungdes Bundesverbandes der Personalmanager und des BKK Dachverbandes.Mehrere Monate hat die Betriebskrankenkasse VIACTIV die SchmitzCargobull AG auf dem Weg zum "Deutschen SiegelUnternehmensgesundheit" betreut. Dabei kamen die Aktivitäten desBetrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) der Firma auf denPrüfstand. Das Verfahren hat gezeigt, in welchen Bereichen dasBetriebliche Gesundheitsmanagement bereits sehr gut umgesetzt wordenist und in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial besteht."Die guten Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung in Kombinationmit dem umfangreichen und erfolgreichen Gesundheitsmanagement desUnternehmens waren ausschlaggebend für die Zertifizierung. Vor allemauch weil das Thema Gesundheit in der Unternehmenspolitik alsFührungsleitlinie schriftlich fixiert ist und bei der SchmitzCargobull AG zur Firmenphilosophie gehört", so Reinhard Brücker,Vorstand der VIACTIV Krankenkasse.Gefragt war neben der Selbsteinschätzung des Arbeitgebers auch dieBeurteilung des Unternehmens durch die Beschäftigten. Insgesamt haben1.498 Mitarbeiter an der anonymisierten Befragung zum "DeutschenSiegel Unternehmensgesundheit" teilgenommen und das Unternehmen mitder Note "gut" bewertet."Die Gesundheitsförderung und -Erhaltung hat bei uns einenbesonders hohen Stellenwert. Mit unseren Angeboten zum BetrieblichenGesundheitsmanagement sind wir sehr breit aufgestellt und sehen dieÜberreichung des Siegels als Bestätigung unserer Kompetenzen", sagtMichael Timmermann, Werksleiter Schmitz Cargobull AG, Werk Vreden.Derzeit stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung desdemografischen Wandels und der daraus resultierenden Aufgabe, guteund motivierte Beschäftigte zu finden und sie so lange wie möglichgesund zu erhalten, in einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt."Gelingen kann dies, wenn sich die Unternehmen auf einBetriebliches Gesundheitsmanagement einlassen, dass in denFührungsleitlinien verankert ist. BGM besteht aus Verhaltens- undVerhältnisprävention, setzt also nicht nur auf Kurse für Beschäftigtewie in den Bereichen Bewegung, Ernährung oder Stressbewältigung,sondern legt auch Wert auf Arbeitsverhältnisse. Nachhaltig ist einBGM nur, wenn dies wie bei der Schmitz Cargobull AG in derArbeitsorganisation, Führung, Kultur, also in der gesamten Strategiedes Unternehmens verankert ist", erklärt Franz Knieps, Vorstand desBKK Dachverbandes.Für den BKK Dachverband ist das Thema Qualität im BGM einzentraler Aspekt. Zusammen mit der BAHN BKK, der Deutschen Bahn, demBKK Dachverband und der TU Chemnitz wurde das "Deutsche SiegelUnternehmensgesundheit" entwickelt und zertifiziert, das die Qualitätund Nachhaltigkeit eines Gesundheitsmanagements in Firmen evaluiert."Die Frage, wie die Gesundheit am Arbeitsplatz systematischverbessert werden kann, ist für viele Unternehmen eineHerausforderung. Wir als Betriebskrankenkassen sind seit über 100Jahren eng mit den Firmen verbunden und sind quasi die `Erfinder´effizienter betrieblicher Gesundheitsförderung und stellen unser KnowHow allen Unternehmen gerne zur Verfügung", sagt Franz Knieps.Der BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 76Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Andrea RöderReferentin KommunikationTel.: (030) 2700406-302E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell