BKA besorgt über dramatische Zunahme von Kokainschmuggel

Hamburg (ots) - Das Bundeskriminalamt registriert eine dramatischeZunahme von Kokainimporten aus Südamerika nach Deutschland undWesteuropa. Zahlen einer internen Auswertung des BKA zufolge, die demNDR vorliegen, sind die weltweiten Sicherstellungen größererKokainmengen von mehr als 50 Kilogramm in den vergangenen beidenJahren um 72 Prozent auf 576 Tonnen angestiegen. Im Interview mit demNDR sprach BKA-Referatsleiterin Bettina Fehlings von einer"dramatischen Entwicklung, die uns tatsächlich Sorgen bereitet". Dasgestiegene Angebot treffe in Deutschland auf eine gewachseneNachfrage der Konsumenten. Das Zollkriminalamt geht davon aus, dassin Deutschland nur ein Bruchteil der geschmuggelten Drogen entdecktwird. Die Gewerkschaft der Polizei sieht Personalmangel als einenGrund dafür.Schmugglernetzwerke lassen das Kokain vor allem auf Schiffentransportieren. Nach gemeinsamen Recherchen des Radioprogramms NDRInfo und des Fernsehmagazins "Panorama 3" haben sich diesichergestellten Mengen in den großen europäischen ContainerhäfenHamburg, Antwerpen und Rotterdam in den vergangenen Jahrenvervielfacht. So wurden in Rotterdam im zurückliegenden Jahr 14Tonnen Kokain beschlagnahmt (2015: 4,6 Tonnen) und in Antwerpen 27Tonnen (2015: 16 Tonnen). Nach Angaben des BKA gelangt über beideHäfen Kokain auf den deutschen Markt. Auch in Hamburg und Bremerhavenstiegen die Kokainfunde seit Jahren kontinuierlich an, 2016 auf 1,1Tonnen (2015: 0,7 Tonnen). Bereits jetzt deutet sich an, dass auch2017 eine Rekordmenge Kokain in den deutschen Häfen sichergestelltwird. Der Sprecher des Zollkriminalamtes, Wolfgang Schmitz, sagte:"Leider können wir auch bei Großsicherstellungen keine Auswirkung aufden Straßenpreis des Kokains feststellen. Für uns ist das eineindeutiges Indiz dafür, dass die Organisationen ausgefalleneLieferungen mühelos ersetzen können."Die Kokainbanden sind nach Erkenntnis der Sicherheitsbehördeninzwischen weit heterogener geworden. Im Fokus der Ermittler stehenneben südamerikanischen auch osteuropäische, italienische unddeutsche Tätergruppen. Bisweilen setzten südamerikanischeDrogenkartelle auch eigene "Statthalter" in Westeuropa ein, sagteWolfgang Schmitz. "Das sind dann sozusagen wie im kaufmännischenBereich die europäischen Repräsentanten."Um mehr Kokain sicherzustellen, sei mehr Personal bei Polizei undZoll nötig, sagte Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei(GdP). Allein der Zoll brauche 2000 zusätzliche Einsatzkräfte fürKontroll- und Streifendienste und noch einmal 1000 für dieZollfahndung, um seine Vollzugsaufgaben unter anderem in derRauschgiftbekämpfung wahrnehmen zu können. GdP und der Bund DeutscherKriminalbeamter (BDK) weisen darauf hin, dass sich die Prioritätender Sicherheitsbehörden verschoben hätten, hin zu Themen wieTerrorismus, Migration und Wohnungseinbrüchen. "Das Tischtuch ist zuklein und es wird von allen Seiten daran gezogen", sagte Oliver Huthvom BDK.Zu dem drastischen Anstieg der Kokainimporte sendet dasRadioprogramm NDR Info am Dienstag, 7. März, um 20.30 Uhr ein Featurein der Sendung "Das Forum". "Panorama 3" berichtet am selben Abend um21.15 Uhr im NDR Fernsehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTel: 040-4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell