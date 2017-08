BKA bekennt Fehler bei Entzug der G20-Akkreditierung

Hamburg (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat jetzt einembetroffenen Journalisten mitgeteilt, warum ihm nachträglich dieAkkreditierung für den G20-Gipfel in Hamburg entzogen werden sollte.Demnach handelte es sich um einen Fehler der Behörden. Dasdreiseitige Einschreiben ("Betreff: Datenschutz") an den HamburgerPolizeireporter Frank Bründel liegt dem NDR Medienmagazin "Zapp" vor.Das Bundeskriminalamt habe im Vorfeld des G20-Gipfels bei denSicherheitsbehörden Erkenntnisse über die Journalisten angefordert,die sich akkreditieren wollten. Zu Frank Bründel habe das HamburgerLandesamt für Verfassungsschutz am 26. Juni 2017 fälschlicherweisefolgenden Sachverhalt an das BKA zurückgemeldet: Der HamburgerPolizeireporter Frank Bründel sei als Teilnehmer einer linkenDemonstration am 1. Mai festgenommen worden. Es gebe tatsächlichAnhaltspunkte dafür, "dass er einer gewaltbereiten Bewegung angehörtoder diese nachdrücklich unterstützt." Diese Informationen hat dasBKA offenbar nicht weiter überprüft und dem Bundespresseamtempfohlen, Frank Bründel die Akkreditierung wieder zu entziehen.Erst nach dem Gipfel, schreiben die Sachbearbeiter, habe dasBundeskriminalamt noch einmal beim Landeskriminalamt in Hamburg umweitere Informationen gebeten. Die Landesbehörde habe daraufhinmitgeteilt, dass Bründel "entgegen der zunächst übermitteltenErkenntnislage doch nicht Teilnehmer" der besagten Demonstrationgewesen sei.Tatsächlich hatte der Polizeireporter Bründel die Demonstration am1. Mai 2017 gefilmt und war in diesem Zusammenhang von der Polizeikontrolliert worden. "Die Aufnahme in die Liste", schließt dasoffizielle Schreiben des BKA, habe "auf einer unrichtigenErkenntnislage" beruht: "Mit den nunmehr vorliegenden Informationenwäre eine Aufnahme nicht erfolgt."Der Geschäftsführer des Hamburger Journalistenverbandes DJV StefanEndter zeigt sich gegenüber "Zapp" entsetzt. Es sei ein "massives,grundrechtsrelevantes Versagen", dass das Hamburger Landesamt fürVerfassungsschutz einen Journalisten "der gewaltbereiten Szenezuordnet und dieses mit einer Festnahme des Journalisten begründet,die es nie gegeben hat". Frank Bründel sagt gegenüber "Zapp" : "Ichfinde diese Entwicklung sehr gefährlich. Bedeutet das nun, dass ichals Journalist immer damit rechnen muss, in solchen Datenbanken zulanden, wenn mich die Polizei auf einer Demonstration kontrolliert?"Das Bundeskriminalamt hatte 32 Journalisten auf eine Liste setzenlassen, denen beim Betreten der Sicherheitszone des Tagungsortes dieAkkreditierung entzogen werden sollte. Neun Journalisten wurde dieAkkretditierung tatsächlich entzogen. Die anderen, wie Frank Bründel,hatten das Gelände nicht betreten.Warum ihnen allen zunächst eine Akkreditierung erteilt wurde,erklärt das BKA nicht.Weitere Hintergründe und Auszüge aus dem Schreiben unterwww.NDR.de/zappPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell