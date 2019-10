BKA-Bericht zu Korruption: Öffentlicher Dienst im Fokus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der registrierten Korruptionsfälle in Deutschland sinkt.



Voriges Jahr zählte die Polizei rund 3800 Fälle, ein Fünftel weniger als 2017, wie aus dem am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Bundeslagebild "Korruption 2018" des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht. Unter Korruptionsverdacht gerieten fast 2500 Menschen. Im Vergleichsjahr 2017 waren es knapp 400 mehr.

Einen Anstieg gab es bei denjenigen Verdächtigen, die Geschenke oder Geld angenommen haben sollen. Diese Gruppe wuchs um knapp 100 auf rund 1534 Menschen. Im Fokus standen dem BKA-Bericht zufolge häufig Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen und Bürgermeister, die als Gegenleistung für Präsente Aufträge vergaben. Die Gelder für den öffentlichen Sektor sollen vor allem aus den Bereichen Bau und Handwerk geflossen sein.

Den durch Bestechung angerichteten Schaden beziffern die Ermittler auf 121 Millionen Euro. Das sei deutlich weniger als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre./moh/DP/stw