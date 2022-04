BJ's Wholesale Club-Aktie: Was ist neu?

Überblick BJ's Wholesale Club Holdings Inc (NYSE:BJ) hat BJ's market, einen neuen Konzeptclub in Warwick, Rhode Island, eröffnet. BJ's market bietet den Mitgliedern des BJ's wholesale club die meistverkauften frischen Lebensmittel, Produkte, Kleinigkeiten und saisonale Produkte an. Der Markt ist 43.000 Quadratmeter groß, etwa halb so groß wie ein BJ's Club in voller Größe. "Wir bringen die gleichen großartigen Einsparungen und den gleichen… Hier weiterlesen