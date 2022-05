BJ's Wholesale Club Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Kurs der Aktie Bj's Wholesale Club steht am 19.05.2022, 14:51 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 53.42 USD. Der Titel wird der Branche "Hypermärkte und Superzentren" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bj's Wholesale Club haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Fundamental: Bj's Wholesale Club ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,96 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,19 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bj's Wholesale Club als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 6 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bj's Wholesale Club vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 65,8 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 23,17 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 53,42 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

