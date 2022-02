BJ’s Restaurants Aktie: Analysten senken ihre Kursziele!

Barclays-Analyst Jeffrey Bernstein senkte das Kursziel für BJ’s Restaurants Inc (NASDAQ:BJRI) von $31 auf $25 (23,6% Abwärtspotenzial) und behielt die Einstufung „Underweight“ bei. Das vierte Quartal des Unternehmens blieb hinter den Erwartungen zurück, was in erster Linie auf die Inflation und die Auswirkungen des Omikron-Effekts im Dezember zurückzuführen ist. Der Analyst bleibt vorsichtig und meint, dass die Ertragsaussichten von BJ begrenzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



