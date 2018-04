BITZER übernimmt die Produktgruppe Rohrbündelwärmeübertrager von Alfa Laval

Vicenza/Alonte/Sindelfingen (ots) - BITZER erweitert seinPortfolio und übernimmt den Bereich Rohrbündelwärmeübertrager vonAlfa Laval SpA in Alonte, Norditalien.Ab Anfang Mai ist BITZER damit der größte unabhängige Herstellervon Rohrbündelwärmeübertragern weltweit. Der Vertrag zwischen BITZERItalia und Alfa Laval SpA wurde gestern in Mailand unterzeichnet. Dievon Alfa Laval übernommenen Produkte sind für Klima- undKälteanwendungen ausgelegt und erweitern das BITZER Produktsortiment.Bereits seit den 1950er-Jahren stellt BITZER Verflüssiger für Frisch-und Seewasseranwendungen her. Mit der Übernahme der ProduktgruppeRohrbündelwärmeübertrager eines der weltweit führenden Herstellergewinnt BITZER mehr als 40 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung undFertigung dieser Komponenten und ergänzt seine eigenen Produktlinienstrategisch. Zu den besonderen Stärken von Alfa Laval gehören dasjahrzehntelange Know-how zu Trockenexpansions-Verdampfern,überfluteten Verdampfern sowie Verflüssigern für Frisch- undSeewasseranwendungen bis zu einer Leistung von 2.000 kW. Mit dieserÜbernahme ist BITZER auch künftig in der Lage, seinen Kundenhocheffiziente und zukunftssichere Lösungen anzubieten.BITZER ist der weltgrößte unabhängige Hersteller vonKältemittelverdichtern. Das Unternehmen mit Sitz in Sindelfingen beiStuttgart fertigt zudem bereits seit Jahrzehnten sehr erfolgreichWärmetauscher und Druckbehälter in seinen Werken in Deutschland, denUSA und Australien. Das schwedische Unternehmen Alfa Laval stelltProdukte zur Stofftrennung und Wärmeübertragung her und hat seinenHauptsitzt in Lund/Schweden. Mit rund 16.400 Mitarbeitern ist es inetwa 100 Ländern aktiv.Pressekontakt:Patrick KoopsHead of Public RelationsBITZER Kühlmaschinenbau GmbHTel. +49 (0)70 31 932-43 27patrick.koops@bitzer.deOriginal-Content von: BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, übermittelt durch news aktuell