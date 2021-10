BITCOIN unter Druck. Wie geht es weiter?

Nach einer mehrtägigen Aufwärtsbewegung kam es am 19. September bei 47.300 zu einem nachhaltigen Bruch (Unterseite), der die Kryptowährung ( BTCUSD ) erneut in den Verkaufsmodus drehte.

In unsere Analyse vom 16. September sind wir auf die Aktivitätszone bei 43.800 eingegangen, welche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung