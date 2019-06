BITCOIN/ETHEREUM – Die Triebwerke starten, aber Vorsicht!

Nach dem Bitcoin die Gegenbewegung in Welle 4 abarbeiten konnte, startet der Markt wieder die Triebwerke und baut sogar auf Basis von 12 Monaten ein neues Hoch aus. Den Wiederstand an der 478.4% Extension bei $9360, an der sich die Bullen aktuell offensichtlich schwertun, gilt es nicht zu unterschätzen. Genaue so wichtig wie es war, sich für den Starschuss in den hinterlegten Long-Bereichen einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >