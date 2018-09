Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Neustadt (Wied)/Cannes (ots) - Filmreihe "Birkenstories" setztsich gegen starke internationale Konkurrenz durch // Über 1.000Einreichungen aus der ganzen Welt in 42 Kategorien bei renommiertemFestival für WirtschaftsfilmeGroße Freude bei den Machern der "Birkenstories": Die Filmreihe,die Birkenstock-Träger aus der der ganzen Welt porträtiert, wurde beiden diesjährigen Cannes Corporate TV & Media Awards mit einemSilbernen Delphin in der Kategorie Corporate Online Medien/Webisodesbedacht. Die Kundenporträts, die im Magazin-Bereich des Online-Shops(https://www.birkenstock.com/de/magazine/) und in denunternehmenseigenen Social-Media-Kanälen zu sehen sind, werdeninhouse unter der Verantwortung von Armin Block und Felix Hörnkeproduziert - mit überschaubarem Budget, aber dafür umso größererHingabe. Die Episoden geben Einblick in das Leben, Denken und Fühlenvon Birkenstock-Liebhabern. Produkt und Marke spielen in denProduktionen eine Nebenrolle und treten nur beiläufig in Erscheinung.So war es neben der Auswahl der Charaktere und Plots vor allem auchdie nicht-kommerzielle Aufmachung, die die Jury-Mitgliederbegeisterte.Dass Cannes eines der weltweit bedeutendsten Filmfestivalsausrichtet, ist bekannt. Weniger bekannt ist hingegen, dass der Ortan der französischen Rivera auch die Kulisse für das weltweit einzigeFestival für Wirtschaftsfilme bietet - die "Cannes Corporate Media &TV Awards". Einmal im Jahr werden die begehrten Delphin-Trophäen inGold, Silber, Schwarz, Blau und Weiß im Strandhotel Palm Beach Cannesvergeben. Seit 2010 heißt die Film-Metropole alljährlich im HerbstFilm- und Medienschaffende, Produktionsfirmen und deren Auftraggeberaus aller Welt willkommen, um die besten Wirtschaftsfilme,Dokumentationen und Reportagen zu prämieren. Zur Teilnahme eingeladensind Filmemacher, Filmproduzenten, Auftraggeber, Agenturen,Fernsehsender, sowie Studierende. Über 1.000 Wettbewerbsbeiträgehofften diesmal auf eine der begehrten Trophäen in 42 Kategorien.Eine hochkarätige Jury bestehend aus Emmy- und Oscarpreisträgern,Filmexperten, Profis aus der Marketing- und Kommunikationsbranche,sowie Vertretern der Auftraggeberseite wählte aus den Einreichungendie Preisträger in fünf Filmgattungen aus: Corporate Filme undVideos, Dokumentationen und Reportagen für TV, Online und Kino,Corporate-Online-Medien, Production Arts & Crafts und Studierende. Inder Kategorie Webisodes wurden diesmal insgesamt sechs Trophäen inGold und Silber an Preisträger aus fünf verschiedenen Ländernvergeben.In der Hauptrolle: Du!Echte Menschen mit echten Geschichten. Authentisch und respektvollerzählt, ohne sich bei den Protagonisten anzubiedern oder diese zuvereinnahmen und deren Geschichten zu kommerzialisieren."Birkenstories sind Porträts von Menschen, die inBirkenstock-Sandalen durchs Leben gehen - und zwar überall in derWelt: Ganz gleich ob als Taxifahrer in Neu Delhi, Nobelpreisträger inden USA oder Papaya-Farmerin im Dschungel Borneos. Es geht umbesondere Charaktere, die Haltung zeigen. Und die eins verbindet: Siealle tragen seit Jahren und voller Überzeugung BIRKENSTOCK.Übrigens, wer sich angesprochen fühlt, ist eingeladen,mitzumachen. Weitere Informationen unter: http://ots.de/XViXXHDie eingereichten Wettbewerbsbeiträge von BIRKENSTOCK auf einenBlick:Mike Whalen arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Strafverteidigerin Knoxville, Tennessee. Viele Klienten kennen den 58-jährigen nurwegen seiner Sandalen: Im Gerichtssaal wird er oft mit den Worten"Hey, der Anwalt mit den Jesuslatschen" begrüßt.https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/mike-whalen/Sollte einem in Los Angeles ein Rennmotorrad aus den 50-er Jahrenbegegnen und der Fahrer ein Beethoven-Portrait auf der Lederjacketragen, kann es nur John Zainer sein. Der 84-jährige Jazzpianist undMotorradfreund lebt hier mit seiner deutschen Frau Ille. JohnsLieblingsfahrzeug: eine Norton-Rennmaschine von 1956, seineLieblingsschuhe: ein Paar Birkenstocks von 1998.https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/john-zainer/Cole Bennett, Musikvideo-Produzent aus Chicago sorgte mit seinereigenen Künstler-Plattform "Lyrical Lemonade" für reichlich Wirbel inden sozialen Netzwerken. Bennet ist nicht nur für seineneigenwilligen Stil bekannt, der zahlreiche Künstler der US-Rap-Szenezu Klick-Millionären auf YouTube, machte, sondern auch für seineVorliebe für ausgefallene Birkenstocks.https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/cole-bennett/Jeff wears Birkenstocks?" - ein Song der weltberühmtenPunkrock-Band NOFX. Doch wer ist Jeff? Und gibt's den wirklich? DasCorporate Video-Team von BIRKENSTOCK begab sich auf Spurensuche undtraf Jeff Abarta, Produkt-Manager beim Punk-Label Epitaph undTitelheld dieses ungewöhnlichen Songs.https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/jeff-abarta/Credits:Armin Block - Verantwortlicher RedakteurFelix Hörnke - RegieThomas Hamelmann - KameraMarco Rönnau - SchnittPressekontakt:BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied)Jochen Gutzy, Head of CommunicationsT: +49 2683 9359 1241E: jgutzy@birkenstock-group.comOriginal-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell