BIRKENSTOCK eröffnet ersten eigenen Store in den USA

Neustadt (Wied)/New York (ots) - Die Filiale auf der Spring Streetin New York bietet Endkunden das umfangreichste Sortiment. Heute hatBIRKENSTOCK die Eröffnung des ersten firmeneigenen Ladengeschäfts inden Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Der Store befindet sich inder 120 Spring Street im historischen Stadtteil SoHo in LowerManhattan. Birkenstock wird bereits seit über 50 Jahren in den USAvertrieben. Mit dem Store in SoHo gibt sich die deutscheTraditionsmarke eine neue Heimat im Herzen von New York und legtzugleich den Grundstein für das weitere Wachstum von BIRKENSTOCK aufdem US-Markt.Erstmals haben Kunden in den USA die Möglichkeit, das wachsendeProduktsortiment aus Schuhen, Stiefeln, Socken, Taschen und Gürtelnfür Damen, Herren und Kinder sowie die neue Produktlinie BIRKENSTOCKNatural Skin Care zu entdecken. In einem speziellen Bereich desGeschäfts werden zudem limitierte Modelle aus Kollaborationen mitDesignern wie Rick Owens oder 10 Corso Como präsentiert.Das klassische New Yorker Gebäude in der 120 Spring Street(zwischen Greene St. und Mercer St.) bietet eine würdige Kulisse fürdas Ladengeschäft der deutschen Traditionsmarke, deren Wurzeln bisauf das Jahr 1774 zurückgehen.Der Store markiert außerdem eine ganz neue Richtung desRetail-Designs für BIRKENSTOCK, das an die Besonderheiten deshistorischen Standorts angepasst ist. Die helle und einladendeInneneinrichtung setzt auf typische natürliche Materialien wie Korkund Leder und sorgt mit dem offenen Atrium und dem Lounge-Bereich inder zweiten Etage, der für spezielle Projekte und Kollaborationenvorgesehen ist, für eine entspannte Atmosphäre.Zur Feier der neuen Filiale wartet BIRKENSTOCK mit Spaß und Kunstauf und hat dazu den aus New York stammenden Kreativdirektor undKünstler alias This is Amit @this.is.amit engagiert. Er hat schon inder Vergangenheit mit zahlreichen Marken, darunter Colette, Ikea undBand of Outsiders, an der Entwicklung von Kampagnenzusammengearbeitet.Die Kampagne setzt auf eine lockere und humorvolle Darstellung derMarke und präsentiert eine Reihe von puppenartigen Figuren, die vonAmit erdacht und kreiert wurden. Sie werden durch die Zeichnungen desIllustrators und die Abenteuer, die sie überall in New York in ihrenBirkenstocks bestehen müssen, zum Leben erweckt. Die Kampagne umfasstein Plakat sowie eine Social-Media-Kampagne, in der diese fiktivenFiguren in limitieren Schuhmodellen an verschiedenen Orten der StadtNew York auftreten.Für die Eröffnung hat BIRKENSTOCK eine Limited-Edition-Sandalesowie ein T-Shirt mit künstlerischen Motiven, die eigens von Amitdafür erschaffen wurden, kreiert. Das T-Shirt ist zum Preis von 40US-Dollar ab dem 1. Oktober exklusiv in der Filiale zu kaufen.Die Sandale, ein Modell Arizona, besticht durch ein halbexquisitesFußbett und das atmungsaktive Birkoflor als Obermaterial. Sie ist ineiner limitierten Auflage von 100 Paar exklusiv im neuen Store im NewYorker Stadteil SoHo sowie übers Internet zum Preis von 200 US-Dollarzu haben."Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, unsereeigenen Ladengeschäfte an strategischen Standorten und inSzenevierteln zu eröffnen. New York gehört zu unserenSchlüsselmärkten. Dank des unermüdlichen Einsatzes unsererRetail-Partner in den USA ist unsere Marke hier schon seitJahrzehnten vertreten", sagt Oliver Reichert, CEO von Birkenstock."Mit der Eröffnung unseres eigenen Ladengeschäfts in New Yorkverbeugen wir uns außerdem vor einer der letzten Modehauptstädte derWelt, in denen weltweite Kultur- und Verbrauchertrends geprägtwerden. Indem wir hier vertreten sind, stellen wir sicher, dassunsere Marke lebendig bleibt, und steigern zugleich denBekanntheitsgrad aller Innovationen in unserer Kollektion bei einerGruppe von aufgeklärten und einflussreichen Verbrauchern."Der neue Store im Stadtteil SoHo ist weltweit das 47. BIRKENSTOCKGeschäft und das erste seiner Art in den USA.BIRKENSTOCK SoHo in der 120 Spring Street hat montags bis samstagsvon 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.Pressekontakt:BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied)Jochen Gutzy, Head of CommunicationsT: +49 2683 9359 1241E: jgutzy@birkenstock-group.comOriginal-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell